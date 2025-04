Húsvéti akciót hirdettek duchenne-es Beniért – így tudsz segíteni

Ahogy arról lapunk többször beszámolt, a Micskó család versenyt fut az idővel. A csupán ötéves Beni ugyanis Duchenne-féle izomsorvadásban szenved. Ez akár azzal is járhat, hogy még 10 éves kora előtt kerekesszékbe, majd a légzőizmai érintettsége miatt lélegeztetőgépre kerül. A kórral küzdő betegek átlagéletkora 26 év. Szülei azonban nem adták fel a reményt, gyűjtésbe kezdtek, hogy ki tudják fizetni a világ egyik legdrágább gyógyszerét. Most egy újabb húsvéti kezdeményezés is indult a duchenne-es Beni megsegítésére.

Duchenne-es Beni és anyukája, Boglárka (Fotó: Facebook/Mentsük meg Benit)

Micskó Benjámin segítői egy igazán frappáns ötlettel rukkoltak elő! Idén húsvétkor egy különleges, virtuális tojásfát állítottak a kisfiúnak – olyat, amit közösen díszítenek fel a jó szándék és az összefogás szellemében. Egy hímes tojás ezer forint támogatást jelent Beni számára. Minden beérkező támogatás után egy újabb hímes tojás kerül fel a tojásfára.

Csodálatos segítőink a Mentsük meg Benit licitcsoportban újabb kihívásra hívnak Titeket Húsvét alkalmából! Hálásan köszönjük, ha csatlakoztok hozzá! Hátha sikerül ebben a hónapban is egy kicsit feltornázni az egyenlegünket, ami az elmúlt időszakban egyre nehezebb!

– tudatta a gyermek édesanyja.

Fotó: Vida Márton Péter

A duchenne-es Benit támogatja idén a Krones is

A Krones Hungary Kft. idén negyedik alkalommal rendezi meg hagyományos futóversenyét, amely már második éve a Krones Charity Run nevet viseli. A május 10-i esemény nemcsak sportélményt kínál, hanem jótékonysági célt is szolgál: a verseny idei támogatottja a Mentsük Meg Benit Alapítvány. Tavaly több mint 700-an vettek részt a Krones Hungary Kft. jótékonysági futóversenyén. Akkor 3,3 millió forinttal támogatták egy hároméves kisfiú, Kneifel Ádin gyógyulását. A futás országos figyelmet keltett, ennek köszönhetően pedig egy névtelen felajánló teljes egészében fedezte Ádin fennmaradó kezelési költségeit.