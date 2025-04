Feljelentés Magyar Péter és Bige László 100 milliós ügylete miatt

Különösen nagy értékre elkövetett tartozás fedezetének elvonása bűntett gyanújával indulhat nyomozás Bige László vagyonkimentési ügyében, a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István ugyanis erre hivatkozva kereste meg a Nemzeti Nyomozó Irodát. Az előzményekről a Magyar Nemzet számolt be: keddi cikkükben azt írták, hogy akár ötmilliárd forintot is kivonhattak az utóbbi időben a baloldali milliárdos csődközelben lévő cégéből, a Nitrogénművek Zrt.-ből. Mindeközben a vállalat hitelezői a pénzükért aggódnak, a műtrágyakirályként is emlegetett Bige – a Metropol értesülése szerint – legalább százmillió forinttal támogatta Magyar Péteréket.

Bige László / Fotó: MTI

Nyomozás indulhat Bige László vagyonkimentési ügye kapcsán, ugyanis, mint a Magyar Nemzet megtudta, a közérdekű bejelentéseiről ismert Tényi István különösen nagy vagy azt meghaladó értékre elkövetett tartozás fedezetének elvonása bűntett gyanújával fordult a Nemzeti Nyomozó Irodához. Bejelentésében Tényi arra a keddi tényfeltáró cikkre hivatkozott, amelyben a Ripost megírta, hogy a baloldali milliárdos folyamatosan menti ki a cégvagyont a csődközeli állapotba került vállalatából, a Nitrogénművek Zrt.-ből. Értesüléseink szerint akár az ötmilliárd forintot is elérheti a vállalatból kiszedett pénz és vagyon értéke.

Emiatt léphetett akcióba Bige

A vagyonkimentési ügy háttere, hogy a Nitrogénműveknek idén májusban jár le egy kétszázmillió eurós – mai árfolyamon 80 milliárd forintnyi – kötvénye lehet, aminek visszafizetésére a jelenlegi helyzetben feltehetően nincs pénze. A cég 2013-ban bocsátott ki nemzetközi kötvényt, ám az ahhoz kapcsolódó merész üzleti tervek nem teljesültek. A kötvényt aztán a cég refinanszírozta, vagyis a vállalásait úgy teljesítette, hogy egy újabb, kétszázmillió eurónyi, hét százalékot fizető kötvényt bocsátott ki. Amennyiben a csődközelben lévő Nitrogénművek az említett határidőig nem tudja visszafizetni az adósságait, vagy újra hitelt vesz fel, vagy pedig haladékot kér a kötvényesektől.

Pénzükre váró hitelezők

A Bige László-féle cégbirodalom vagyonkimentésének körülményeit feltáró írásban több olyan forrást is sikerült a Ripostnak megszólaltatnia, aki rálát a Nitrogénművek működésére, s mások mellett a vállalat néhány hitelezőjével is beszéltek. A név nélkül nyilatkozó érintettek közül többen is megerősítették a vagyonkimentési próbálkozásról szóló információikat. Úgy tudni, az akció egyik formája, hogy megpróbálják kivonni a vagyonelemeket. Információik szerint a vállalat például értékesített egy kamionparkolót, a vevő pedig a Bige család tulajdonában lévő másik cég volt.