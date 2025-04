Bige László minimum 100 milliót adott Magyar Péternek

A Metropol információi szerint az elmúlt két hétben 9 számjegyű, azaz legalább 100 millió forintnyi támogatást adott Bige László baloldali milliárdos Magyar Péternek.

A hatalmas összeg svájci „mellékvágányról” érkezett, egy a Tisza párthoz szorosan kötődő szervezet bankszámlájára. Az ügylet lebonyolításában Magyar Péter egyik kedvenc pénzügyese, bizonyos Bárdos Barnabás segédkezett, akinek neve a Vogel Evelyn- Hanzel Henrik féle hangfelvételekről lehet ismerős. Bárdos már az indulástól, a később eltávolított Farkas Dezsővel közösen felügyelte a pénzügyeket, Hanzel fontos és kihagyhatatlan emberként beszélt róla.

A 9 számjegyű, Svájcból érkező „támogatás” különböző pénzügyi körök érdeklődését is felkeltheti, hiszen eddig a piac úgy tudta, hogy Bige László vállalkozásai nincsenek túl jó állapotban, a cégcsoport finanszírozása körül sok a kérdőjel, ugyanis a Nitrogénművek Zrt. jelentősen el van adósodva. Ráadásul a vállalkozásnak idén májusban lejár egy 200 millió eurós kötvénye is, aminek visszafizetésére a Telex információi szerint a cégnek nincs pénze. A baloldali hírportál annak a lehetőségét sem zárta ki, hogy a Bige-féle cég végül csődöt jelent. Nem zárható ki, hogy a 9 számjegyű adomány Magyar Péternek valamiféle nagyszabású pénzügyi manőver része.

Bige László nem először próbál meg szorult helyzetében politikai egérutat találni, pénzügyi nehézségeivel hozták összefüggésbe azt is amikor támogatta Márki-Zay 2021-22-es kampányát. A korábbi baloldali miniszterelnök-jelölt előbb ötmillió forintot, aztán 2022 januárjában már 10 millió forintnyi támogatást ismert be nyilvánosan Bigétől.

A Magyar Péter zsebébe most minimum 100 millió forintot beletevő milliárdos, Gyurcsányék korábbi pénzembere egy elképesztő luxuserődben él Nyíregyháza közelében egy vadaspark közepén. Bige birtokát vizesárok rendszer és egy quadokkal felszerelt őrszázad védi, van itt helikopter leszálló, saját vadaspark és tórendszer hidakkal.

Hamisított pólókkal kezdte, aztán jött Horn Gyula fotó: Facebook

Bige László 1958-ban született Nagyváradon. Elsőként sportmárkák emblémáit kezdték el pólókra szitázni, saját elbeszélése szerint a hamisított pólókból éjjelente akár ezret is készítettek, így az akkori havi fizetés ötszörösét is megkereste. Bige ezután nagyobb sebességre kapcsolt, és nemcsak ruhákkal, hanem vegyipari anyagokkal, műtrágyával, mosószerrel és üvegipari alapanyagokkal, valamint autógumival is kereskedett. Szocialista kapcsolatai révén ő lett a romániai Caola kizárólagos forgalmazója, 1996-ban már ő bonyolította le a legnagyobb forgalmat a vegyiparban Magyarország és Románia között. Már milliomosnak számított, amikor 1996-ban sor került a Tisza Menti Vegyiművek privatizációjára. Bige ekkor levelet írt a miniszterelnök Horn Gyulának, aki szólt Csiha Judit privatizációs miniszternek, hogy kapja meg a Tiszamenti Vegyi Műveket. Medgyessy Péter volt MSZP-s miniszterelnökkel is szoros barátságot ápolt, több alkalommal tanúk előtt Péterkémnek nevezte az akkori kormányfőt. Gulyás Mártonnak adott interjújában azt sem titkolta, hogy a baloldali elit minden fontosabb tagjával vadászott már.