„A feleségem haragszik rám, mert nem árultam el neki, hogy gazdag a családom”

Az unokanővéremnek és a férjének van egy hatalmas farmja, és nagyon jó módúan élnek. Mindketten sokat keresnek, de szerencsére nem is nagyon kell a fizetésükhöz nyúlniuk, mert pár évvel ezelőtt egy jelentős összeghez jutottak hozzá, ami már elegendő nekik ahhoz, hogy életük végéig tisztességesen éljenek. A rokonom ezért úgy döntött, hogy a fiatalabb unokatestvéreinek – köztük nekem is – kifizeti a tanulmányaik költségeit, hogy ezzel támogasson minket. Ezenkívül nem adnak pénzt vagy ilyenek, de bármikor fordulhatunk hozzájuk, szívesen segítek ha szükség van rá, még a rokonságban tartott esküvőket is a hatalmas birtokukon rendezzük meg. A probléma pont ezzel indult, ugyanis nemrég egy szerettünk megházasodott és a feleségemmel mi is ellátogattunk erre a farmra. A feleségem ekkor járt itt először, és mint utólag kiderült, ő azt hitte, hogy az unokanővéremék szegény földművesek, akiknek egy kis hobbitanyája van a pusztában