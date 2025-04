A rendőrség visszautasítja Bedő Dávid országgyűlési képviselő vádjait

Bedő Dávid országgyűlési képviselő, a Momentum frakcióvezetője közösségi oldalán arról írt, hogy április 14-én a Lánchídnál „a tüntetők élén keményen összecsaptunk a rendőrökkel”, akik „az eddiginél sokkal durvábban léptek fel”, majd odáig ment, hogy felszólította a rendőrséget: „ne provokálják a még békés és türelmes tömeget”. A rendőrség internetes oldalán reagált, visszautasítva Bedő Dávid vádjait.

Fotó: Gé / Illusztráció

„A rendőrség nem provokál! Bedő Dávid társaival hetek óta bejelentett gyűlések résztvevőit buzdítja arra, hogy jogellenesen foglaljanak el hidakat, blokkolják a forgalmat, miközben mindent megtesznek, hogy akadályozzák a rendőröket a hatályos magyar jogszabályokban előírt feladataik végrehajtásában. Április 14-én azonban ennél is tovább mentek: miután a bejelentéstől eltérően, jogellenesen a Lánchídra vonultak, az egyre agresszívabb csoport lökdösni kezdte a jogszerűen és szakszerűen, rendkívüli türelemmel fellépő rendőröket, hogy áttörjenek a rendőrsorfalon. Az intézkedés során két rendőr sérült meg. Bedő szerint a rendőrök veszélyeztették a tüntetők testi épségét. A valóság ezzel szemben az, hogy azok veszélyeztetnek másokat, akik a jogellenes tüntetések résztvevőit hergelik, és provokálják a feladatukat végző rendőröket.”

– olvasható a police.hu internetes oldalon.

Hozzátették: „A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hatályos jogszabályok keretei között mindenki számára biztosítja a békés gyülekezéshez és véleménynyilvánításhoz való jogot, ugyanakkor a jogsértések elkövetőivel szemben megteszi a szükséges intézkedéseket. Akkor is, ha azok országgyűlési képviselők. A rendőrök továbbra is a törvény talaján állva, higgadtan és arányosan fognak intézkedni.”