14 éve írták alá Magyarország új Alaptörvényét

Ezeken a helyeken adhatsz ma vért!

Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ - április 25. 7-19 óra XI. Karolina út 19-21.

Sugár Üzletközpont II. emelet - április 25. 12-17.30 óra XIV. Örs vezér tere 24.

Esernyős-Óbudai Kulturális és Sport Nonprofit Központ április 25. 12-18 óra III. Fő tér 2.

AMMA stúdiómegnyitó a Mária utcában

Április 25-én nyit 18 órától az AMMA közösségi kerámiaműhelye a Mária utcában, amely a jövőben rendszeres szakmai eseményeknek és beszélgetéseknek fog helyet biztosítani. A stúdió célja egy, a keramikusok számára könnyen elérhető, szakszerűen felszerelt közösségi alkotói tér létrehozása volt, amely aktívan hozzá tud járulni a kortárs szakmai közösség építéséhez is. A már tapasztalt keramikusok mellett szívesen látják a lelkes kezdőket is, akik különböző kurzusokon sajátíthatják el a kerámiázás fortélyait. A nyitóeseményen betekintést nyerhetünk a műhely életébe, miközben számos meglepetés is várható az este folyamán.

Szombaton lesz 39 éve, hogy felrobbant a Csernobili atomreaktor

1986. április 26-án történt a máig is emlegetett csernobili atomerőműben az a robbanás, melynek következtében Magyarország területére is eljutott a levegőben a radioaktív szennyezés. Csernobilban nem nukleáris robbanás történt, hanem gőzrobbanás, aminek az oka az ott üzemelő RBMK típusú reaktor tervezési hibája, és a hozzá kapcsolódó emberi hozzá nem értés és felelőtlenség együttes hatása volt. A gőzrobbanást egy szabálytalan kísérlet és több biztonsági rendszer szabályellenes kikapcsolása okozta. Ezért robbant le a reaktortartály teteje, és ennek valamint a hűtés hiánya miatt bekövetkezet grafittűznek a következménye a légkörbe kijutott sugárzó izotópok tömege és szétszóródása. A baleset után a radioaktív sugárzás, illetve a nyitott reaktormaradvány közelsége miatt 1986. május 2-án döntötték el a város mintegy 12500 lakójának kitelepítését.