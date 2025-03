Újabb világsztár állt elő, hogy kijelentse: valóban léteznek űrlények

Henry Thomas világszerte milliók szívét rabolta el, amikor kisfiúként megmentette egy magányos földönkívüli életét. Az E.T. film talán a mai napig az egyik leghíresebb és legnépszerűbb űrlényes film, pedig már 43 év telt el a készítése óta. Spielberg klasszikusa óta a főszereplő kisfiú, „Elliott Taylor” felnőtt, és már egy 53 éves hollywoodi színésszé nőtte ki magát, aki nem rejti véka alá véleményét arról, hogy a való életben is léteznek idegenek, és hamarosan lehetőségünk is lesz rá, hogy találkozzunk velük.

Nagy híve vagyok annak, hogy van élet odakint, és nem hiszem, hogy matematikailag lehetséges lenne az, hogy mi vagyunk az egyetlen civilizáció az univerzumban. Elég sok időt töltök az interneten, ahol az ufókról és az UAP-okról olvasok. Emellett figyelemmel követem az emberrablások történeteit is. Lenyűgöznek ezek a történések

– nyilatkozta E.T. legjobb barátja a DailyStarnak, majd elárulta azt is, hogy bízik az új amerikai elnökben, és abban, hogy nyilvánosságra fogják hozni az idegenek létezését. Henry szerint ez eddig azért nem történt meg, mert a kormányok nem tudnák kezelni azt a helyzetet, hogy az emberek hogyan reagálnának. Ez ugyanis átírna mindent, amit az emberiség történetéről tudunk és hiszünk.

Úgy értem, hogy már vannak előzményei a dolognak: kongresszusi meghallgatások és kutatások. Valami közeleg. A kormány szerintem fél tőle, hogy például az egyház mit szólna hozzá, ha kiderülne, hogy nem vagyunk egyedül, és nem mi vagyunk az univerzum közepe. De úgy érzem, hogy az emberiség készen áll arra, hogy megtudja az igazságot. Sokan ki fognak borulni, igen, de ez minden bejelentésnél így történik, nem?

A korábbi gyerekszínész arról is beszélt, hogy ötéves korában ő is átélt egy megmagyarázhatatlan ufótalálkozást, így már több évtizede aktívan érdekli a téma, és szinte sorszerű volt, hogy 5 évvel a nyolcadik típusú találkozója után a filmvásznon is eljátszhatta az idegennel bandázó kisfiút.

Jó lenne, ha az idegenek jóindulatúak lennének és csodákat hoznának. Ez az álmom: csak remélem, hogy az emberiség vezetői elmondják nekünk, amit tudnak

– zárta sorait Henry.