Ezen a napon telefonált először haza E.T.- ma van a film debütálásának évfordulója!

Ekkor mutatták be először az E.T.-t

A Steven Spielberg álatal rendezett E.T., a földönkívüli című filmet 1982. június 11-én mutatták be Amerikában. Egy évre rá, 1983. december 22-én itthon is bemutatták. A film eredeti címe E.T. the Extra-Terrestrial. 2002-ben egy felújított változatban is kiadták a filmet, melynek forgatókönyvét Melissa Mathison írta. A film főszerepekben Henry Thomas, Robert MacNaughton, Drew Barrymore, Dee Wallace és Peter Coyote láthatók-olvasható a Wikipédián.

Az E.T. a földönkívüli c. film 1983-ban debütált Magyarországon. Fotó: catwalker / Shutterstock

Egy másik filmcsillag is köthető ehhez a naphoz

John Wayne, Oscar-díjas amerikai színész, a western filmek legendás alakja 45 évvel ezelőtt június 11-én hunyt el. Az Oscar-díját 1970-ben vehette át A Félszemű c. western filmben nyújtott alakításáért. Élete egyik legmegrázóbb és legjobb alakítását utolsó filmjében az 1976-os A mesterlövész c. filmben nyújtotta, ahol egy súlyosan rákbeteg, öreg pisztolyhőst formált meg, aki úgy döntött, hogy egy utolsó nagy párbajban méltó módon vesz búcsút az élettől.

82 éve született Ráday Mihály

Ráday Mihály, Kossuth-díjas filmoperatőr, rendező, tévés szerkesztő, a Budapesti Városvédő Egyesület elnöke 1942. június 11-én született. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem magyar-művészettörténet szakán szerzett diplomát, majd elvégezte a Színház- és Filmművészeti Főiskola operatőr, később a rendező szakát. 1968-tól a Magyar Televízió operatőre, főmunkatársa volt. Operatőrként számos filmben dolgozott, talán a legismertebb a Keménykalap és krumpliorr című gyermekfilmsorozat. Nevéhez fűződik az 1979-től 2010-ig általa szerkesztett és vezetett, a műemlékvédelem jó és rossz példáival foglalkozó Unokáink sem fogják látni című városvédő tévéműsor, amelynek operatőre is volt.

Ma van Szent Barnabás ünnepe

Barnabás apostol, vagy Szent Barnabás egy ciprusi származású apostol, Pál apostol egyik legfontosabb misszionárius társa és egyben a ciprusi ortodox egyház megalapítója volt. Barnabás nem Jézus közvetlenül választott tanítványa volt, hanem a tizenkét választott tanítványhoz csatlakozott, és missziós tevékenysége alapján minősül apostolnak-írja a Wikipédia. Ma, június 11-én van Barnabás névnap, a többi 18 mellett: Barangó, Amábel, Balló, Barabás, Barna, Eta, Etelka, Mábel, Mabella, Paula, Pauletta, Paulin, Rexana, Roxán, Roxána, Rozalinda, Tulipán, Vaszília.