Rá sem lehet ismerni! Így néz ki most a 93 éves Clint Eastwood

Ritkán látni manapság nyilvánosan az egykori westernsztárt, Clint Eastwoodot, aki hírnevét többek közt a Jó, a Rossz és a Csúf című filmnek is köszönheti. A 93 éves színész épp ezért szinte teljesen felismerhetetlennek hatott, amikor a minap egy természetvédelmi rendezvényen vett részt Jane Goodall tudós és állatvédő társaságában. Clint Eastwood az eseményen szürke kabátban, kockás ingben és hosszú, fehér szakállal jelent meg.

Noha a sztár hamarosan a 94-et is betölti, a mai napig dolgozik: jelenleg egy Juror No. 2 című bírósági drámát rendez Nicholas Hoult és Toni Collette főszereplésével. Clint Eastwood még 1955-ben debütált színészként A lény bosszúja című filmben, azóta pedig már négy Oscar-, valamint három Golden Globe-díjat is elnyert, és bár elmondása szerint többször elgondolkodott a visszavonuláson, de valami mindig visszatartotta.

Soha nem jött el az a nap, amikor azt mondtam, hogy kilépek. Mostanában sokat kacérkodtam a gondolattal, de aztán előkerül egy forgatókönyv, és azt gondolom: »Ez olyan kihívás, amilyet eddig nem tudtam megcsinálni«

– nyilatkozta korábban a színész a Daily Star beszámolója szerint.