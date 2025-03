Szélsőséges időjárás: durva előrejelzést adtak ki, ami Magyarországot is érinti

A Severe Weather Europe által közölt hosszútávú előrejelzés a kontinens középső területeire érvényes - beleértve tehát Magyarországot is. Az abban előre jelzett szélsőséges időjárás, vagyis a csapadékos tavaszt követő rendkívül száraz nyár pedig nekünk azért nem jó hír, mert a mögöttünk hagyott tél is kevés csapadékot hozott. Emiatt aztán már most is kritikusan alacsony szinten áll a talajvíz Magyarországon. Ezen pedig a március végi, esős időszak sem javít.

A szélsőséges időjárás következtében akár már idén nyáron kritikus lehet a szárazság és az aszályhelyzet. Fotó: James Frid / Pexels (illusztráció)

Ezért veszélyes a szélsőséges időjárás Magyarországra

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság éppen a napokban figyelmeztetett, hogy

a téli csapadék hiányában a talajvízkészletek nem tudtak rendesen feltöltődni az elmúlt hónapokban, így komoly aszályokra lehet számítani Magyarországon!

Az aszályhelyzetet a hosszú távú előrejelzések adatai szerint a nyári szárazságok is súlyosbíthatják majd az elkövetkező hónapokban – legalábbis erre lehet következtetni a Severe Weather Europe meteorológiai szakblog hosszú távú időjárási modelljeinek adataiból. A portál által közzétett előrejelzésben a tavasz-nyár időszakra vonatkozólag azt írták, hogy a Nyugat- és Északnyugat-Európa feletti alacsony nyomású területek miatt nedves légtömegek érkezhetnek majd a Földközi-tenger felől. Ennek eredményeképpen a megszokottnál nagyobb mennyiségű csapadék várható majd Európa nagy részén, kivéve a dél-keleti területeken, ahol szárazabb idő várható.

Ugyanakkor 2025 nyarának második felében a kontinens jelentős részén, köztük Magyarországon is aszályok és hőhullámok várhatóak.

Mindezek tekintetében nem zárható ki még az sem, hogy akár kritikus szárazság is kialakulhat Magyarországon – már idén nyáron.