Messze még az igazi tavasz – mutatjuk, hogy mikor ér ide!

Számtalan olyan dátumot elhagytunk már idén, amely így vagy úgy, de az igazi tavasz kezdetét jelöli – akár a csillagászat, akár a néphagyományok szempontjából. Hol van már, amikor február 2-án sorra bújtak elő a magyarországi vadasparkokban a medvék? A maciknak aznap esélyük sem volt megpillantani az árnyékukat a borult időjárás miatt, így aztán a népi hagyományok rajongói azt hihették, hogy közel a kikelet. Nem így lett.

Egyelőre nem akar megérkezni az igazi tavasz, amire a különböző meteorológiai előrejelzések egybehangzó véleménye szerint még sokáig kell várnunk / Fotó: Jan Kroon / Pexels (illusztráció)

A tavaszi áttörés még jócskán várat magára

Lassan két hónap is eltelt már azóta: közben március 1-én a naptári, március 20-án pedig a tavaszi nap-éj egyenlőséggel a csillagászati tavasz is elkezdődött – az igazi tavasz azonban még mindig nem. Pedig március 30-án már a nyári időszámítás is elstartol. Az időjárást viszont mintha idén elfelejtették volna értesíteni ezekről a határidőkről.

A HungaroMet azt írja, hogy csütörtök estétől dél felől ismét erősen megnövekszik a felhőzet, egyre többfelé beborul az ég. Péntek délután országszerte záródik majd a felhőtakaró, amiből aztán szinte mindenütt számítani lehet esőre, záporra. A legmagasabb nappali hőmérsékleti értékek a HungaroMet adatai szerint március hátralevő napjaiban 13 és 16 fok között alakulnak.

Azoknak, akik már tűkön ülve várják a ragyogó tavaszias időt biztosan nem fog tetszeni a köpönyeg.hu 12 napos előrejelzése sem! Abban ugyanis a mostanihoz hasonló, vagy még rosszabb és pár fokkal hidegebb időt jósolnak széllel és csapadékkal, egészen április 7-ig.

A Köpönyeg 12 napos előrejelzése a folytatásra csak a mostaninál rosszabb időt ígér / Fotó: koponyeg.hu

Az Időkép szerint tavasz alatt azt a többnapos időjárási helyzetet értjük, amikor az átlaghőmérséklet emelkedik, a délutáni maximum-hőmérséklet pedig megközelíti a 20 fokot.

Ez alapján pedig még távolabbinak tűnik az igazi tavasz: a portálon elérhető leghosszabb távú, 30 napos előrejelzés ugyanis szinte tökéletesen egybevág a fenti prognózisokkal és csak április második hetétől vár érdemi melegedést. Viszont