Időjárás: Jön Sándor, József, Benedek, mutatjuk zsákban hozzák-e a meleget!

“Sándor, József, Benedek, zsákban hozzák a meleget” – tartja a mondás. Ez elődjeink szerint azt jelenti, hogy március 18., 19., valamint 21. a választóvonal, innentől már jön a tavasz. Ha azonban üres a zsák, akkor nem számíthatunk nagy melegre a következő időszakban. A népi hagyomány szerint ez a három nap elhozza a meleg, tavaszias időjárást, 20-án pedig hivatalosan is elkezdődik a csillagászati tavasz. Mutatjuk milyen idő várható a bűvös trió neve napján és milyen időt hoznak a zsákjukban.

Mutatjuk elhozzák-e a meleg időjárást Sándor, József és Benedek Fotó: Illusztráció/Pexels

Ilyen időjárást hoz Sándor, József, Benedek

Sándor napjára 12 fokos maximumot ígér a Köpönyeg.hu, ami az elmúlt napok meleg időjárása után nem nagyon nevezhető zsákban hozott melegnek, pláne, hogy felhős és napos időszakok váltakoznak majd az idén keddre eső időjósló napon. József még ennél is kevésbé erőlteti meg magát, az előrejelzések szerint még eső is várható március 19-én és csak maximum 10 fokra számíthatunk. Benedek már jobban oda fogja tenni magát idén, 21-én 15 fokig is felkúszik a hőmérő higanyszála, ami már inkább nevezhető melegnek. Mielőtt azonban azt mondanánk, hogy a fiúk nem végzik jól a dolgukat, mentségükre szóljon, hogy a mondás nem azt tartja, hogy a nevük napján meleg lesz, hanem azt, hogy elhozzák. Ez az AccuWeather szerint meg is történik, a 24-i héttől már ismét visszatérnek a 20 fok közeli maximumok.

Hosszú és meleg lesz a nyár a népi hiedelem szerint, ha Sándor, József, Benedekkor napsütésben gazdag Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Ilyen lesz a nyarunk az időjósló napok szerint

A népi hiedelem szerint a három férfi napja nemcsak a meleget hozza, hanem arról is árulkodnak, hogy milyen időjárásunk lesz nyáron és ősszel. A népi időjóslás szerint, ha ekkor kisüt a nap és kellemesen meleg lesz az idő, akkor a nyár hosszúnak és melegnek ígérkezik, ellenben ha nem süt a nap, akkor az ősz lesz hosszú és csapadékos, „lucskos”. A Köpönyeg.hu szerint napsütésben gazdag lesz Sándor és Benedek napja is és azért hidegnek sem lesz mondható az idő, még ha kicsit vissza is esik a hőmérséklet. Ezek alapján hosszú és meleg nyarunk lesz.