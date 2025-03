Németh Szilárd Brüsszel Péternek: el a kezekkel a rezsicsökkentéstől!

Németh Szilárd a Tisza Párt elnökére, Magyar Péterre utalva úgy fogalmazott: „Brüsszel Péter” megint megszólalt a rezsicsökkentés ügyében és „megint azt a régi nótát fújja, amit egyébként Brüsszelben elvárnak tőle, és amiért őt fizetik”.

Németh Szilárd Fotó: Török János TJ DM Délmagyarország

Hozzátette: a brüsszeli bürokraták a rezsicsökkentést a kezdetek kezdete óta „fúrják”, és most a legújabb szövetségeseikkel is ezt szeretnék egyre jobban erősíteni. Ma már ott tartunk, hogy a Tisza Párt „genderaktivistáját”, Bódis Krisztinát is bevetették – jegyezte meg.

»Brüsszel Péter« meg azt mondja, hogy ez az egész egy »humbug«, az egész rezsicsökkentés csak kitaláció, és ha a piaci árak működnének Magyarországon, sokkal jobban járnánk

– közölte.

Az európai piaci és lakossági árak összehasonlításáról szóló legújabb havi jelentéssel a kezében a kormánybiztos megállapította: abból egyértelműen „kiviláglik”: „Brüsszel Péter” állításával szemben az az igazság, hogy mi magyarok fizetjük mind a villany, mind a gáz tekintetében a legkisebb számlákat egész Európában.

Szavai szerint azt is „hazudja Brüsszel Péter”, hogy az európai átlaghoz képest a magyar emberek jóval többet fizetnek. Hozzátette: az európai átlag gázszámla négy és félszer, a villanyszámla pedig háromszor nagyobb, mint Magyarországon.

A rezsicsökkentés megszüntetését célzó „hazugságok” között említette még, hogy az nem szolgálja minden magyar ember érdekét, nem kapja meg mindenki. Kiemelte: ezzel szemben az az igazság, hogy az átlagfogyasztás mértékéig minden magyar ember, minden magyar család, minden magyar háztartás részesül a rezsicsökkentésből.

Mindenáron azt szeretnék elérni, hogy elvegyék a magyar családoktól és a nyugdíjasoktól azt a pénzt, amelyet havonta meg tudnak spórolni a rezsiszámlákon.

Mi azt üzenjük nekik, hogy el a kezekkel a rezsicsökkentéstől, nekünk elsők a magyar családok és a magyar nyugdíjasok

– hangoztatta Németh Szilárd.