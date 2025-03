Menczer Tamás: Manfred Weber és Ursula von der Leyen gyorsított eljárásban behozná Ukrajnát az EU-ba!

Így tehát nyilvánvaló, hogy Brüsszel, az Európai Bizottság nem bennünket képvisel, uniós tagállamokat, nem azokat az országokat képviseli, amelyek már a közösség tagjai, hanem egy olyan országot, Ukrajnát képviseli, amely nem tagja a közösségnek. Ukrajna uniós tagsága számos veszéllyel járna, tönkretenné a magyar és az európai gazdaságot, a gazdák pénze menne Ukrajnába, ahogy szoktuk mondani, a gazdák pénzének kampó lenne, a kohéziós források is mennének Ukrajnába, és mindezeken felül még évente plusz 200 milliárd forint befizetést is elvárnának tőlünk arról a rengeteg fegyverről és az ukrán szervezett bűnözésről, amely szintén veszélyt jelent, nem is beszélve