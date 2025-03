Menczer Tamás: Gyermekvédelem igen, Pride nem!

Káros a gyerekeknek, és a gyerekeket ettől meg kell védeni. Tehát a Pride-ot nem szabad engedélyezni, a Pride-ot be kell tiltani, ez az én személyes álláspontom és a közösségem álláspontja is, azért, mert rossz a gyerekeknek, káros a gyerekeknek, és a gyerekeket meg kell ettől védeni. Hadd mondjak önnek még valamit. Egyszer beszélgettem egy idős, bölcs emberrel, még régen. Neki is nagyon fontosak voltak a gyerekek, és azt mondta, hogy fölvonulnak az Andrássy úton? Adnék nekik egy kék jelzésű turistautat a Mecsekben. Ott vonuljanak fel. De rájöttem, hogy ez se jó, mert akkor meg a turistákat, meg a gyerekeiket vegzáljuk ezzel, tehát a Pride-ot be kell tiltani. Pride legyen az Andrássy út helyett a Mecsekben? Nem! Sehol ne legyen! Gyermekvédelem igen, Pride nem!