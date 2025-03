Kormányinfó: négy elemmel bővül a Magyar Falu Program

A szerdai kormányülést követően csütörtökön ismét Kormányinfón ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a kormány legfrissebb döntéseit.

Fotó: Koszticsák Szilárd

Kezdésként átadták a szót Gyopáros Alpár kormánybiztosnak, aki a Magyar Falu Program friss és kedvező változásairól beszélt. A politikus elmondta, négy elemmel bővül a Magyar Falu Program, melyek a következők:

1. Kistelepülésen működő kisbolt támogatása. A pályázat során 1-3 millió forint közötti összegre pályázhatnak az 5000 fő alatti települések boltosai.

2. Minden kistelepülésen – beleértve a 100 fő alatti településeket is – lesz készpénzkifizetésre alkalmas automata.

3. Templomfelújítási program keretében több száz templom újulhat meg.

4. Kocsmafejlesztési program kezdődik az 1000 fő alatti, illetve az 1000 és 2000 fős kistelepüléseken. A pályázók legfeljebb 3 millió forintig pályázhatnak támogatásra.

A fentieken túl utca- és járdafelújítási pályázatot is indít a kormány – tette hozzá Gyopáros Alpár kormánybiztos.

Gulyás Gergely a jegybank prognózisai kapcsán 4,5 százalékos inflációval számol 2025-ben, ezért a nyugdíjasoknak novemberben és decemberben összesen átlagosan 39 600 forintos kompenzációt fizet majd.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter az árréscsökkentésről és annak hatásairól is beszélt. Kitért rá, hogy 874 terméknél csökkentek az árak, átlagosan 17,5 százalékkal. Megjegyezte, jó néhány terméknél a 30 százalékot is meghaladta az árcsökkenés mértéke. Az indokolatlan áremelés ellen továbbra is harcol a kormány: a termékek árazását a fogyasztóvédelem és a versenyhivatal is figyeli.

Gulyás Gergely kitért a keddi, néhány száz tüntető okozat budapesti hídfoglalásra is, mely rengeteg ember életét nehezítette meg. A miniszter emlékeztetett: a gyülekezési jog nem járhat mások jogainak és szabadságának sérelmével. Gulyás Gergely kijelentette: a jogalkotó készen áll arra, hogy reagáljon erre a helyzetre.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a munkáshitel kapcsán elmondta, már 17 ezren igényelték, 15 ezer esetben pedig már ki is fizették azt.