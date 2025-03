Gulyás Gergely: "Legfeljebb 10 százalékos kereskedői nyereség elfogadható!"

Március 13-án délelőtt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő Kormányinfót tartott, hogy ismertessék a hazánkat érintő legfrissebb döntéseket. Gulyás Gergely elárulta: szerdán a kormány áttekintette az árrésszabályzás jelenlegi helyzetét. Emlékeztetett: a közelmúltban bejelentett intézkedések március 17-én, azaz hétfőn már hatályba is lépnek. A háború végéhez közeledve az indokolatlan áremeléseknek véget kell vetni. A kereskedelembe való beavatkozás végső eszköz a kormány kezében, most azonban sajnos indokolttá vált.

Március 13-án ismét Kormányinfót tartottak Fotó: Bruzák Noémi

Azt látjuk, a kereskedők nagymértékű profittal dolgoznak. Van, ahol ez meghaladja a 40-60, egyes kiugró esetekben a 100 százalékot is

– magyarázta. Hozzátette: ugyanakkor van, ahol ez nem éri el a 10 százalékot sem. Épp ezért döntöttek úgy, hogy ahol a profit 10 százaléknál nagyobb volt, ott az áraknak csökkennie kell. Legfeljebb 10 százalékos kereskedői nyereség elfogadható. Ahol 10 százaléknál kisebb volt a nyereség, ott pedig nem emelkedhetnek az árak.

A hét második felétől már ellenőrizni is fogják a szabályok betartását, és felügyelik azt is, hogy a kereskedők ne az árrésstoppal nem szabályozott termékek árának növelésével próbálják meg behozni a veszteségeiket. A kereskedők 10 százaléknál többet nem tehetnek az árra, ugyanakkor ez a szabályozás az egymilliárd forintnál kisebb bevételű cégekre nem vonatkozik.

A kormány megvizsgálta az európai gyakorlatot a témában: van ennél szigorúbb ármaximalizálási szabály is, a horvátoknál.

A kormány nem riad vissza még szigorúbb szabályok bevezetésétől sem – tette hozzá, kiemelve: a 10 százalékos kereskedelmi profitmaximum bevezetése jelentős árcsökkenést fog eredményezni. A tojás, tejföl, liszt, tej érezhetően olcsóbb lesz hétfőtől.

Az árrésstop május 31-ig mindenképp hatályban lesz.

Háború és béke kérdése

A kormány nem csak a hazai nyereségszabályozásról, de a háború és béke kérdéséről is tárgyalt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett: Trump megválasztásával és hivatalba lépésével az USA a béketárgyalások szorgalmazásának aktív résztvevője lett. Gulyás Gergely arról is beszélt, hogy míg korábban megbélyegezték a magyar békepárti álláspontot, most hasonló tartalmú szöveget fogadtak el az EU-ban, mint amit mi már az elnökségünk során összeállítottunk. Fél évet vesztettünk el az öldöklés folytatásával – tette hozzá.