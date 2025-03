Karácsony Gergely így ágyazott meg a genderlobbista Bódis Krisztának

Karácsony ennél is tovább ment, az említett poadcastban nemcsak a tervezett házról beszélt, egy egész LMBTQ vigalmi negyedet is el tudna képzelni. A spanyolországi Torremolinos példájára partner lenne abban, hogy itthon is létrehozzanak egy ilyen városrészt, amitől szerinte "Budapest még sokszínűbb város lehetne" – hangzott el a műsorban.