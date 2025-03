Hidvéghi Balázs: Magyar Péter nem bújhat többé Manfred Weber háta mögé!

Szerintünk úgy fair, hogy a Magyarországon megválasztott európai parlamenti képviselőkre, pont ugyanazok a szigorú és részletes szabályok vonatkozzanak, mint a magyar országgyűlési képviselőkre. Itt van a kezemben a törvényjavaslat, amit most be is nyújtok az Országgyűléshez. Magyar Péter nem bújhat többé Manfred Weber háta mögé!