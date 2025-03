A forgó spirál több percig is látható volt az éjszakai égbolton Anglia és Wales egyes részein, de más európai országokból – köztük Magyarországról – is osztottak meg képeket. A szemtanúk és az ufórajongók hamar vitázni kezdtek a szkeptikusokkal, és többen is földönkívüli portálként kezdtek el hivatkozni a rejtélyes égi jelenségre.

A rejtélyes ufóészlelésre hamar megérkezett a valós magyarázat (Képünk illusztráció) Fotó: Marko Aliaksandr / Shutterstock

Bár egy földönkívüli látogatás egy rejtélyes portálon keresztül izgalmasnak hangzik, az ufórajongók szarvait azonban hamar letörték, mivel feltételezhetően az égi jelenséget egy sokkal közelebb álló dolog okozhatta. A spirális fények mögött ugyanis Elon Musk egyik űrrakétája áll, amely az indítás után üzemanyagcsíkokat hagyott az éjszakai égbolton.

A SpaceX Falcon 9 rakétája helyi idő szerint 13:48-kor indult Floridából, majd teljesítette az NROL-69 küldetést a Nemzeti Felderítő Iroda számára, megfordult és visszaindult a Földre. Ekkor történt, hogy a Falcon 9 kiengedte a megmaradt üzemanyagot.

Ez az üzemanyag azonnal megfagyott egy spirális mintában a magasság és a rakéta mozgása miatt, majd amikor a fény visszaverődött róla, több országban is láthatták a fénylő égi jelenséget.

Ennek ellenére tegnap este rengeteg ember megdöbbenve nézte a spirált, és teóriákat kezdett el gyártani. Ezrek tettek közzé bejegyzéseket a közösségi médián, kérdezve, hogy amit éppen láttak, az egy természetfeletti jelenség volt-e.

Egy űrrajongó, Damian Peach a Facebook-oldalán reagált az egész eseményre.

Miközben a Jupiter és a Mars képeit készítettem ma este, teljesen véletlenül észrevettem egy hatalmas kísérteties örvényt, amely lassan vándorolt át az északi égbolton. Elgondolkodtam rajta, hogy talán egy idegen faj próbált portált nyitni a dimenziónkba, de valójában egy SpaceX rakéta kerozinkiengedése volt.

Természetesen nem ez az első alkalom, hogy az „idegen portál” megjelent az égbolton, 2023-ban hasonló jelenséget lehetett látni az Egyesült Államok felett, órákkal azután, hogy a rakéta felszállt – írta a Metro.