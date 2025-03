Az elmúlt két éjszaka során furcsa jelenség tartotta lázban Írország lakóit, miután egy különös, villogó objektum jelent meg az égbolton. Az UFO először a déli partok felett tűnt fel, majd másnap este Dublin felett is látható volt, ahol két fényes pont jelent meg egymás mellett, a sötétben villogva.

Az UFO először a déli partok felett tűnt fel / Fotó: Marko Aliaksandr / Képünk illusztráció: Shutterstock

A rejtélyes fények sokakat megleptek, és számos találgatás indult el azzal kapcsolatban, hogy pontosan mit is láthattak. A Carlow Weather meteorológusa, Alan O’Reilly is megosztotta a jelenségről készült videókat a közösségi médiában, és próbált magyarázatot találni a különös fényekre. A hozzászólók különböző elméleteket vetettek fel: egyesek szerint a Nemzetközi Űrállomás (ISS) haladt át az égbolton, míg mások arra gyanakodtak, hogy alacsony pályán keringő műholdakról lehetett szó, például a Starlink rendszer eszközeiről - írja a The Irish Sun.

Volt, aki arról számolt be, hogy a Nemzetközi Űrállomás egy előre meghatározott időpontban haladt át Írország felett, és szerinte a látott fények ennek voltak köszönhetők. Többen azt is megjegyezték, hogy egy értesítést kaptak a műholdrendszerekről, és ennek alapján szándékosan figyelték az eget, ahol egyértelműen észlelték a fényeket.

Mások azonban szkeptikusak maradtak, és egyéb magyarázatokat kerestek. Néhány megfigyelő szerint repülő lámpások lehettek a felelősök, amelyek gyakran megtévesztik az embereket a távolból. Valaki azt is felvetette, hogy egy fényvisszaverődési jelenség játszhatott közre, amikor egy időjárási ballonról visszaverődik a Vénusz fénye.

A jelenség pontos eredete továbbra is kérdéses, de egy biztos: a különös fények sokak figyelmét felkeltették, és a rejtély egyelőre megoldatlan maradt.