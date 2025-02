Teljes a káosz: mi lesz a sült kolbásszal és a lángossal az aluljárókban?

A frissen sütött kolbász illata valóban csak a pult mellett állva érződött, ahogy közelebb mentünk. Egy idős házaspár éppen akkor vásárolta meg az ebédjét.

Kaotikus a helyzet: senki sem tudja pontosan, rá vonatkozik-e a szabály Fotó: Ripost

Az nagy bolondság lenne, ha megszüntetnék az aluljárós helyben sütött ételt. Sok idős ember van, az ilyen vendéglátósok nekünk megoldás arra, hogy frissen készült ételt együnk. Ezeknek olyan az ára, amit meg lehet fizetni, nagyon szeretjük

– mondta el a Metropolnak János, aki a feleségével gyakran vásárol ebédet az aluljáróban.

Eddig nem volt probléma velünk, most meg hirtelen lett. Eddig is betartottuk a rendeleteket, figyeltünk a higiéniai körülményekre, van elszívónk, a használt olajat tartályban tároljuk

– mondta el Edi mama kifőzdéjének a tulajdonosa. Hozzátette: ha nekik is megtiltják a sütést, akkor külső helyszínt keresnek, valahol közel, ahonnan szállíthatják a kész ételt az aluljáróba. Bezárni nem szeretnének, más hely nincs, ahová menjenek. Sok a törzsvásárlójuk, akik folyamatosan számítanak rájuk, legtöbbjükkel már baráti kapcsolat alakult ki. Az önkormányzat sajtóosztályának tájékoztatása szerint elvileg nekik már tudniuk kellene, ha érintené őket a tiltás, azt mondják, időben szóltak minden érintettnek, akik már csak idén év végéig működhetnek az eddigi gyakorlat szerint.

A Flórián téri lángosost nem érinti a rendelet Fotó: Ripost

Az is kiderült, ha egy vendéglátós nem süthet többet, a bérleti díja nem fog változni, a területhasználati díjat egységesen kell megfizetni. Viszont a bevétele egyértelműen csökken, ha nem kínál helyben sütött ételt. Ezeknek a vendéglátósoknak a megmaradása is veszélybe kerülhet, ez az új rendelet akár tönkre is teheti ezeket a helyeket.