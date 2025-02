Nézz fel az égboltra: négy csillagjegynek is szerelmet hoz ez a csodás, égi jelenség

Alig győzzük kapkodni a fejünket, olyannyira elkényeztet minket káprázatos csillagászati eseményekkel a 2025-ös év és még csak most jön a java! Épphogy elröppent az év első hónapja, máris itt a február, méghozzá nem is akármilyen belépővel: már a hónap első estéjén felsorakoznak a Naprendszer bolygói az égboltra. A kivételesen ritka bolygóegyüttállás során a Merkúr kivételével gyakorlatilag szabad szemmel is látható lesz majd az összes égitest. Nem érdemes elmulasztani a lehetőséget, mert a legközelebbi ilyen látványosságra másfél évtizedet kell várni!

Bőséges látnivalót és pozitív változásokat ígér a ritka bolygóegyüttállás február elején Fotó: Frank Cone / Pexels

Szerencsére, bőséges idő áll rendelkezésünkre, hogy megcsodáljuk a bolygókavalkádot, amely egészen február 9-ig látható lesz az esti égbolton! És ha mindez nem lenne elég a Hold is hozzájárul a szemet gyönyörködtető sorakozóhoz!

Így figyelhető meg a ritka bolygóegyüttállás

A Svábhegyi Csillagvizsgáló honlapja szerint február 1-jén már 18 órától érdemes lesz kimenni egy nyugati irányba tiszta kilátást nyújtó helyre, ahonnan aztán délnyugat felé pillantva, mintegy 25 fokos magasságban már látható lesz a vakítóan fehér Vénusz, alatta a háromnapos holdsarlóval. A sarló alatt kell majd keresni a következő bolygót: egy halványabb, narancssárga fénypont formájában, amiben a Szaturnuszt tisztelhetjük. Feljebb emelve a tekintetünket az esti égbolton találjuk majd meg délkeleti irányban a vakítóan fehér fényben világító másik óriást, azaz a Jupitert. Tőle keleti irányba fordulva, nagyjából 35 fokkal a horizont felett találjuk szomszédos bolygónkat, a Marsot, amely – természetesen – jellegzetes, narancssárga színében pompázik majd.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló grafikája segít megtalálni a ritka bolygóegyüttállás során látható égitesteket. Fotó: Svábhegyi Csillagvizsgáló

A Naprendszeri díszszemle további látnivalót is tartogat azok számára, akik távcsővel kémlelik majd az esti égboltot. Ők a Neptunuszt és az Uránuszt is megtalálhatják. A halványabb, kékes Neptunusz a holdsarlótól balra fölfelé, a Vénusztól pedig balra lefelé helyezkedik majd el, a három égitest egy háromszöget zár be. A sorakozó hatodik bolygója, a halvány, zöldes csillagként felbukkanó Uránusz a Jupiterhez esik majd közelebb.