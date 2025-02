Lebukott a polgármester: László Imre is tilosban parkolgat Újbudán

Úgy látszik, nem Delhusa Gjon az egyetlen, aki tilosban parkol Újbudán. Olvasónk szerint László Imre is ezt teszi, hiszen az általa készített fotókon a polgármester szolgálati autója szintén tilosban várakozik. Információink szerint nem is először. A különbség csak az, hogy a polgármester esete fölött szemet hunyhat az önkormányzat. Igazi kettős mérce ez, ráadásul nem az újbudai polgármester az egyetlen, aki bort iszik és vizet prédikál. A baloldali politikusok közül már többen is lebuktak szabálysértés vagy a lakosság félrevezetése miatt.

Parkolás: Amíg László Imre egy eseményen vett részt, szolgálati autója a tilosban várakozott, minimum egy órát / Fotó: olvasói

„Újbudán nem tűrjük a pofátlan parkolást, és hiába próbál kibújni a felelősségre vonás alól, minden egyes alkalommal büntetéssel fogjuk honorálni a szabálysértéseit” – írta a közelmúltban közösségi oldalán Kreitler-Sas Máté. Újbuda LMP-s alpolgármestere szabálytalan parkolással és pofátlan viselkedéssel vádolta meg az énekest. Mint ismert, Delhusa Gjon az ünnepek előtt döntött úgy, hogy a szabálysértést megfejeli még egy bűncselekménnyel, és helyszínelőnek adta ki magát, hogy mentesülhessen a szabálysértése alól. A történteket provokatívan videón is rögzítették, a hírek szerint maga az alpolgármester tett így. A megbotránkoztató ügyből óriási cirkusz és rendőrségi ügy lett.

Érdekes ugyanakkor, hogy László Imre eseteiről nem annyira hallani, pedig a szolgálati autójával közlekedő polgármestert a kerületiek szerint notórius szabálytalankodás jellemzi. A szerkesztőségünkhöz eljutott meglepő fotókat is egy újbudai készítette. Ezen az látszik, László Imre szolgálati autója a tilosban parkol a Gárdonyi térnél, ráadásul akadályozva a forgalmat. De tovább is van még, hiszen a két fotó között egy óra telt el a lakos szerint.

A baloldali polgármester szolgálati autóját kerülgették a budapesti autósok a Gárdonyi térnél / Fotó: olvasói

Tilosban parkolás: Újbudán Így közlekedik a polgármester

Az esetről megkérdeztük a helyi Fidesz-KDNP képviselőjét. Csernus László a hallottakon nem lepődött meg, mint mondta:"A polgármester nem most parkol tiltott helyen először, számtalan szabálytalan esetet láttunk már mi magunk is. Volt, hogy több órára hagyta tilosban az autóját".

Míg más szabálytalankodókat jogosan megbüntetnek, addig a polgármesternek úgy látszik mindent szabad. Bárhol, bármikor megállhat hivatali autójával, azt gondolja talán egyenlőbb az egyenlők között. Abszolút ez a sajnálatos kettős mérce jellemzi a kerületet, minden téren. Már 2019-ben elindult ez a szemlélet a többi között azzal, hogy László Imre az önkormányzati előtti, rokkantak számára fenntartott parkolóhelyet felszámolta csak azért, hogy ő oda férjen autójával

Kettős mérce: Karácsony többször is lebukott

A főpolgármester többször lebukott már amiatt, hogy kettős mércét használ. Volt alkalom, hogy az ő szolgálati kocsija is tilosban parkolt a Móricz Zsigmond körtéren. Erről néhány éve Bohár Dániel a Pesti TV riportereként számolt be, aki azt írta, hogy „A főpolgármesternek egy kampányrendezvényen volt jelenése, de elkésett, ezért a sofőrje szabálytalanul parkolt.”