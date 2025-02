Orbán Viktor: „Ha ez így megy tovább, és Brüsszel nem változtat, akkor az Európai Uniónak kampó”

Számos fontos téma terítékre került 2025. február 14-én, péntek reggel a Kossuth rádióban, ahol Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor volt a vendég.

Fontos témákról beszélt Orbán Viktor péntelen a Kossuth rádióban (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)

„Erre vártunk, erre építettük a magyar stratégiát, hogy a háború nem húzódik, hanem jön egy amerikai elnök, aki békét akar” – fogalmazott a miniszterelnök, aki szerint jó esély van a béke elérésére az ukrajnai háborúban, miután Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök megkezdte az egyeztetéseket. Mint mondta: eddig ketten voltunk a béke pártján, Magyarország és Vatikán, most már hárman lettünk az Egyesült Államokkal, és a harmadik nagyon jelentős szereplő.

Kiemelte: egy szellemi és gazdasági természetű változás van most jelenleg. A szellemi változás most az Egyesült Államokból indult, és most itt kopogtat Európa ajtaján.

A béke pozícióját korábban morálisan támadták, és hasonló volt a helyzet a migráció esetében. Most a béke és a migrációellenes politika került a jó oldalra

– érzékeltette a változásokat a miniszterelnök. Hozzátette: hasonló fordulat történt a zöldpolitika területén és a gender ügyében is.

Orbán Viktor elmondta, ha az amerikai elnök békét teremt, Oroszországot visszaintegrálják a világgazdaságba, valamint az európai biztonsági, energetikai és gazdasági rendszerbe is, ami Magyarországnak óriási lehetőség.

Sokat nyerhetünk a békén

– nyomatékosította a kormányfő.

A csütörtöki müncheni terrortámadás kapcsán Orbán Viktor emlékeztetett: a magyar kormány mindig azt mondta, hogy az embercsempészek által behozott migrációból probléma lesz. A németek hosszú ideig azt állították, hogy az egészből jó dolog sül majd ki...

„Az első pillanattól kezdve két lábbal voltunk a földön” – utalt a magyar politikára a miniszterelnök, nyomatékosítva. hogy még mindig olcsóbb kifizetni a Brüsszel által kiszabott büntetést, mintha beengednénk a migránsokat. Megjegyezte: már a németek többsége is egy szigorúbb bevándorláspolitika mellett áll.

A kormányfő a héten találkozott az AfD vezetőjével, Alice Weidellel. Mint mondta, a budapesti találkozójukon kiderült a számára, hogy ha az a gazdaság- és külpolitika valósulna meg, amit az AfD képvisel, az Magyarország számára jó.