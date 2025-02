Sajtótájékoztató: Orbán Viktor a német kancellárjelölttel tárgyalt

Orbán Viktor miniszterelnök Budapesten egyeztetett Alice Weidellel, az Alternatíva Németországért (AfD) kancellárjelöltjével. A két vezető korábban még nem találkozott egymással. Az egyeztetés legfontosabb témája az európai migrációs válság volt. A magyar kormányhoz hasonlóan az AfD évek óta elkötelezett az illegális migráció megállítása mellett: Orbán Viktor és a Alice Weidel is úgy véli, hogy a bevándorlás nemzeti hatáskörbe tartozó ügy - írja a Ripost.

Orbán Viktor és Alice Weidel / Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

A német politikus korábban nyilvánosan dicsérte a magyar miniszterelnök álláspontját a béke ügyében. Hangsúlyozta, hogy pártja hasonló elveket képvisel Németországban. Orbán Viktor a kétoldalú megbeszélés előtt pedig azt posztolta:

A jövőt Németországban az AfD írja.

Van a találkozónak egy pikantériája: az AfD vezetőjét nem szokták fogadni az európai miniszterelnökök. Itt az ideje, hogy ezen változtassunk

- mondta el a sajtótájékoztató elején Orbán Viktor.

A kormányfő ezután köszönetet mondott az AfD elnökének látogatásáért. A miniszterelnök megállapította: sokkal könnyebben boldogulna Magyarország, ha Németország sikeres lenne. Orbán Viktor arra is kitért, hogy ha megnézzük az AfD programját, akkor megállapíthatjuk, hogy a német párt összes programpontja nagyon jó lenne Magyarország számára. A magyar miniszterelnök kifejtette, hogy Európa ügyében is egyeztettek, ebben a kérdésben ő volt a radikálisabb. Nagyon nagy bajban van az EU szerinte, és ennek oka a politikájának a tartalmával és a formájával is.

A brüsszeli gazdaságpolitikával nem lehet Európát növekedési pályára állítani, a Green deal halott.

- fejtette ki a miniszterelnök, majd hozzátette: az atomenergia negatív diszkriminációját meg kell szüntetni, és a szankciókat is meg kell szüntetni. Most is vannak látható bajai az európai gazdaságnak, de most jön a feketeleves. Az európai emberek meg akarják védeni a fizetések vásárlóerejét, és ehelyett egyre inkább szegények lesznek.

A tájékoztató szerint szóba került az orosz-ukrán háború is. Ennek kapcsán Orbán Viktor elmondta:

Magyarország a kezdetektől fogva a háború elszigetelését szerette volna, de az Európai Unió ezzel szemben a saját háborújának nyilvánította a konfliktust.

Magyarország továbbra is békepárti, és az USA is ebbe a táborba tartozik már.

Alice Weidel: Magyarország példakép számunkra

Alice Weidel, az AfD elnöke arról beszélt, hogy számára nagyon fontos, hogy jó kapcsolataik legyenek a szomszédainkkal, így Magyarországgal is. Úgy látja Németország kapcsolatai romlottak a szomszédaikkal, és más nagyhatalmakkal is. Weidel elmondta, Németország gyenge ország lett, gyenge vezetéssel, gyenge gazdaságpolitikával.

Angela Merkel tönkretette országunkat az energiapolitikai fordulattal

- tette hozzá.

Magyarország az illegális migráció elleni erőtér, és mi sem akarunk illegális migránsokat.

Alice Weidel is kitért az Európai Unió helyzetére. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: közösen kell erőfeszítéseket tenni az uniós reformokért. Ezt csak erős öntudatos nemzetekkel lehetséges, a teljes uniós bürokratikus és korrupt felépítményt le kell bontani.

A nemzeti parlamentekben kell a döntéseknek lenniük, és nem a senki által nem megválasztott bizottságnál.

Az AfD elnöke végezetül elmondta:

Európa legnagyobb országát újra lábra kell állítanunk, és rendbe kell hoznunk. Ebben pedig számunkra Ön, Önök egy nagyon nagy példakép. Ha kormányra kerülnénk, akkor valóban Magyarország, a nagy példaképünk útját követnénk.

A sajtótájékoztatót itt lehet visszanézni: