Az AFD elnökével Musk készített interjút: Ki tette tönkre Németországot?

Weidel szerint az AfD, bár rendkívül negatívan ír róluk a sajtó, egy konzervatív-liberális párt, amely radikális bürokráciacsökkentést is szeretne. Megkérdezte Musktól, tudja-e, micsoda tortúra Németországban vállalkozást indítani. Musk jelezte, hogy tudja, mert volt dolga ott, és megtapasztalta, hogy őrületes mennyiségű szabályt kell ott betartani.

Az engedélyeztetési dokumentáció 25 ezer oldal volt, ki kellett nyomtatni, oldalanként lepecsételni, és számos másolatot is kellett róla készíteni – azaz az anyag megtöltött egy kamiont.

Meg kell változtatni a szabályokat – fogalmazott a techmilliárdos, aki szerint a fejlett ipari országoknak meg kell tanulniuk, hogy csak azokat a szabályokat hagyják életben, amelyek nettó hasznot hoznak.

Weidel jelezte, hogy egy átlagos német alkalmazott a magas adók miatt az év több mint felében az államnak dolgozik, amely ráadásul még diszfunkcionális is, nem biztosít megfelelő oktatást, az iskolákban, egyetemeken például alig tanulnak a diákok mást, mint gender tanulmányokat, Németország PISA-eredményei pedig a béka feneke alatt vannak. „Az egyik oka annak, hogy a fiatalok most már ránk szavaznak, az, hogy rendes oktatási rendszert akarnak,amely ellátja őket a megfelelő képességekkel” - fogalmazott az AfD-vezér, aki szerint az oktatásban vissza kell térni az érdemalapúsághoz, és ki kell vezetni a „szocialista gender-cuccokat”. Musk ezt úgy kommentálta: úgy látja, hogy Németországot is erősen megfertőzte a „woke agyvírus”.

Weidel ezt követően tovább sorolta Németország problémáit: bár Németország tavaly több mint egybillió euró jövedelemadót szedett be, az állam nem tud bánni az adófizetők pénzével, és a migránsoknak nyújtott szociális segélyekre fordítja azt. 2015 óta szerinte hétmillióan jöttek be az országba,

ezek 57 százaléka papírok nélkül, mert a rendszer megengedi a migránsoknak, hogy a határ előtt eldobják a papírjaikat,

s így papírok nélkül már nem lehet őket deportálni. Musk jelezte, hogy ugyanez történik az Egyesült Államokban is, a határ mexikói oldalán hegyekben állnak a kidobott útlevelek, személyazonosító okmányok. A Tesla-vezér nem is érti, mi tartja vissza a migránsokat attól, hogy még nagyobb számban jöjjenek Amerikában, mert olyan könnyű a gazdag negyedekben bűnözőként karriert csinálni, lényegében csak az korlátozza be, hogy mennyit lophatsz, ha fáj a hátad a lopott áru cipelésétől.