Átlag 400.000 forint érkezik ma a nyugdíjasok számlájára-mutatjuk kik és mennyit kapnak!

Érkeznek a 13. havi nyugdíjak-ekkora összegben

A 13. havi nyugdíj összege megegyezik a 2025. januári nyugdíjemelést követően kapott összeggel, vagyis pontosan akkora összeg, mint egy normál hónapra járó juttatás. Az átlagos öregségi nyugdíj januártól meghaladhatja a 238.000 forintot, így a nyugdíjasok februárban átlagosan 472.000 forintot kapnak kézhez (sima+13. havi nyugdíj), ha ezt a mutatót vesszük alapul. Ha a medián nyugdíjból indulunk ki (ennél több és kevesebb nyugdíjat is kapnak a nyugellátásra jogosultak) ami idén 206.790 Ft, akkor csaknem 414.000 forintnyi összeg érkezik ma a nyugdíjasok számlájára.

Ma van Darwin-nap is

Charles Darwin angol természettudós, a természetes kiválasztódás elméletének megalkotója 216 éve ezen a napon, vagyis 1809. február 12-én született. Rá és az evolúcióra emlékeznek ma szere a világon. Teljes nevén Charles Robert Darwin fő műve egyébként 1859-ben jelent meg A fajok eredete címmel (On the Origin of Species), 1871-ben pedig Az ember származása (The Descent of Man), amelyben az embert egy -akkor még ismeretlen- közös ősmajomtól származtatta.

5 éve hunyt el a legendás sportolónk

Wichmann Tamás kilencszeres világ- és háromszoros Európa-bajnok, kétszeres olimpiai bronzérmes és olimpiai ezüstérmes kenus 2020. február 12-én hunyt el. Profi pályafutása 1962-től 1983-ig tartott. 1978-ban UNESCO fair play-díjat kapott, mert segített felkészülni riválisának, az egykori Jugoszlávia színeiben versenyző Matija Ljubeknek, aki aztán a belgrádi világbajnokságon legyőzte őt. Énekelt és gitározott, rappelt. 1985-ben Popej szerepét játszotta Bujtor István Az elvarázsolt dollár című filmjében. 2009-ben ezüstérmet nyert a magyar sárkányhajó válogatottal a dél-koreai Ulszanban a csapat-világbajnokság 200 méteres futamán, és így 61 évesen ismét vb-dobogóra állhatott.

51 éve állapodtak meg az Adria kőolajvezeték megépítéséről

Magyarország, Jugoszlávia és Csehszlovákia 1974. február 12-én írt alá egy egyezményt, melynek célja a szovjet szállításokat ellensúlyozandó arab olajbeszerzés lehetővé tétele. Az aláírt Adria Kőolajvezeték Egyezmény értelmében 1978-ra megépült a horvátországi Omisaljból induló, évi 10 millió tonna kapacitású vezeték, mely egyben összeköttetést teremtett a Barátság kőolajvezeték-rendszerrel.