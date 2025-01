Elképesztő kijelentést tett a szakértő: mi magunk vagyunk a földönkívüliek!

Egy ufószakértő azt állítja, hogy az emberek maguk is földönkívüliek, ezért vagyunk teljesen mások, mint a többi élőlény.

Mark Christopher Lee évek óta kutatja a földönkívülieket Kép: Getty Images

Mark Christopher Lee ufológus és filmproducer szerint az emberiséget egy ősi idegen faj teremtette – írja a Daily Star. A férfi évek óta kutatja a földönkívülieket, és számos dokumentumfilmet is készített a témában, köztük a The King of UFOs (Ufók királya) és a God Versus Aliens (Isten az idegenek ellen) című filmet. Mark úgy véli, hogy a világűrből származó idegenek a Földön felfedezett lényekből hozták létre az embereket, genetikai módosítással útnak indítva az evolúciónkat – ezért különbözünk annyira más élőlényektől.

A producer elméletét a néhai brit molekuláris biológus, dr. Francis Crick eredményeire alapozza, aki a DNS felfedezésének egyik úttörője volt, és szilárdan hitt a pánspermiában, azaz, hogy az élet magjai jelen vannak mindenhol az univerzumban és a földi élet is ilyen magból jöhetett létre.

Az 54 éves Mark hozzátette:

Akár szándékosan, akár véletlenül, mi magunk vagyunk a földönkívüliek. Van bennünk valami egyedi.

Mark elmondta, minden ősi szövegben említést tesznek olyan természetfeletti lényekről, amelyek nem földi eredetűek, mint a Bibliában is megtalálható nefilimek, akikre rendkívüli termetű és képességű félistenekként utalnak.

Minden ősi faj az égi istenekről beszél, arról, hogy az élet a csillagokban keletkezett, és ott vannak a mi isteneink. Az »Isten« valószínűleg csak egy másik szó a földönkívüliekre.

Amikor egy 2023-as sajtótájékoztatón Ferenc pápa nem zárta ki azt a lehetőséget, hogy sor kerülhet földönkívüliekkel való találkozásra, Mark úgy nyilatkozott, hogy a Vatikán fel akar készíteni minket arra a napra, amikor az emberiség végre kapcsolatba lép az űrlényekkel, sőt, még egy saját, erre a célra kijelölt bíborosuk is van, aki a kapcsolatfelvétellel foglalkozik. Kutatásai szerint úgy gondolja, hogy az egyháznak tudomása van az ufók létezéséről.