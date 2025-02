38 milliót kapott az anyjától egy menyasszony: ez nem volt elég, hogy meghívja az esküvőjére

Mindig is segítettem őt anyagilag, segítettem neki házat venni. Nem tudom, mit tegyek, hisz már a repjegyeim is megvannak az esküvőre. Mondjuk, mindig is azt mondta, a szülőknek mindent fizetni kell a gyerekeiknek, ha meglátogatják őket. 35 éves. Ennek ellenére nemrég én fizettem az autóbérlését, amikor nálam járt. Ezen felül pedig elvárta, hogy fizessem az ételeit, ebédeit, szórakozásait. Tényleg bennem van a hiba, hogy azt hiszem, ez nem normális? Pláne, hogy ő és a vőlegénye is jól keres?