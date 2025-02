„A nagymamám is azt akarja, hogy találjam meg!” - Eltűnt örökségét keresi Bianka, lehet, hogy nálad van

A család többször is próbálkozott a zálogházban, ahol használható információt nem kaptak, csak annyit tudtak meg, hogy ott emlékeznek az ékszerre, mert kifejezetten különleges volt.

Mivel Biankáéknak nem volt fényképük az ékszerről, az édesanyja lerajzolta Fotó: olvasói

"Nagyon szeretném megtalálni, mert családi örökség volt. Ez egy óarany, 14 karátos fonott karkötő, ami 1-1,5 centiméter vastag. Benne hármasával voltak a kövek elhelyezve 1 centinként. Két zafírral, egy rubinnal és középen egy icipici gyémánttal. Eredeti kövek vannak benne, így nagyon értékes a karkötő. Bízom benne, hogy nem olvasztották be. A kapocs bepattintós és volt egy védőlánc is rajta, ha kikapcsolódna, az ember ne hagyja el. Bízom benne, hogy jelentkezik a tulajdonos, szeretném látni a karkötőt és ha van rá mód, vissza is vásárolnánk!" - zárta szavait.