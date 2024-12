Magyar szál az év legmegrázóbb bűnügyében – ellopta a gondozó a fogyatékos fiú 800 millió forintját

Giusta Sorrentino hosszú éveken keresztül ápolt egy sikeres, idős olasz vállalkozót a szicíliai Misilmeriben, aki egy amerikai mosodalánc tulajdonosa volt. A gondviselésért cserébe a dúsgazdag úriember sem feledkezett meg a nőről a végrendeletében: 31 ingatlan tulajdonjogát és 450 ezer eurót hagyott rá. A végül pénzmosás miatt lebukó ápoló azonban elégedetlen volt az örökséggel, még nagyobb szeletet hasított magának a tortából – az elhunyt üzletember fogyatékkal élő fiának kárára.

Pénzmosás lett a veszte: az ápolónő mindenét elbukta, mert szívtelen volt és mohó (Fotó: unsplash.com)

A nő – másokat is bevonva a csalásba – ávette ugyanis a fiút, hogy utalja át az édesapja által rá hagyott eurómilliókat egy magyar cégnek, mindezt önkéntes adományként feltüntetve. A magyar cég egyedüli tulajdonosa persze az olasz ápolónő volt. Összesen mintegy 2 millió euróval, azaz átszámítva több mint 800 millió forintnak megfelelő összeggel csapta be az elhunyt szicíliai üzletember fogyatékkal élő fiát az ápolónő, aki első fokon 6 év börtönbüntetést kapott tettéért.

Pénzmosás: Vagyonelkobzás vár a szívtelen ápolónőre

Az olasz pénzügyőröknek alaposan meggyűlt a baja az üggyel, mivel az ápolónő tudta, hogyan rejtse el az ellopott, mesés örökséget. Ehhez kellett a magyar cég és a hozzá tartozó bankszámla, ahonnan az Európai Unión kívülre is indított tranzakciókat. A hatóságok azonban kibogozták a kesze-kusza szálakat és végül megtalálták az összeget, amit azóta már zároltak is.

Ez azért is rossz hír a fogyatékkal élő fiút megkárosító olasz ápolónőnek, mert hiába évült el időközben a cselekvőképtelen személy kijátszásának bűntette miatt 2021-ben rászabott büntetés, most pénzmosás vádpontjában is felelnie kell. Emiatt teljes vagyonelkobzás vár rá.

A folyamatban lévő intézkedés lehetővé teszi, hogy szinte a teljes eltulajdonított összeg visszakerüljön az áldozathoz. A vagyonelkobzás érinti az elítélt nő nevére íratott ingatlanvagyont, valamint a családtagok nevén szereplő egyéb ingatlanokat és ingóságokat is

– közölte az olasz pénzügyi rendőrség illetékes tartományi parancsnoksága. Vagyis a nő éppen azt a vagyont veszíti most el, amit az elhunyt üzletember rá hagyott. Mindezt azért, mert annyira mohó volt.