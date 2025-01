„Te akarsz bárkit is járványkezelésből kioktatni?” - Reagált Magyar Péter vádaskodására az egészségügyi államtitkár

Amíg te a Diákhitel Központban havi 5 millióért hajtottad a gyakornok lányokat és osztottad az ingyenpénzt a tesódnak meg a haveroknak, addig a magyar egészségügy legnagyszerűbb szakemberei dolgoztak éjt nappallá téve, hogy a kiváló magyar orvosokkal és szakdolgozókkal közösen úrrá legyünk a járványon! Irányították a védekezést, tájékoztatták az embereket, kutatták a leghatékonyabb terápiát, megszervezték Európa legsikeresebb oltási programját!

Péter!

Mit gondolsz, hol vagy te ezekhez az emberekhez képest? Te akarsz ítéletet mondani bármely orvosról vagy épp Müller Cecíliáról, Merkely Béla professzor úrról vagy éppen Győrfi Paliról? Ez valami vicc?!

Kedves Dr. Kulja András!

Abba most nem is mennék bele, hogy nemrég még te is büszkén feszítettél tisztifőorvos asszony mellett és dicsérted az általuk végzett szakmai munkát... Tőled, akit - mint hallotuk - azzal nyomorított meg az ördögi rendszer, hogy kórházigazgatód javaslatára pro urbe díjat kaptál, egy csak ennyit kérdeznék:

- Mondd csak, milyen érzés orvosként, hogy egy közepesnél kicsit gyengébb képességű fickó agyhalottnak nevez? Nem megalázó ez egy csöppet? Hm?

Vagy van az a brüsszeli pénz, amiért érdemes bevállalni egy kis megaláztatást?

U.i.: A Tisza pártra jellemző, ezúttal személyemet érintő ordas hazugságoddal kapcsolatban pedig feljelentést teszek."