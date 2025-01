Penész jelent meg az otthonodban? Ilyen rémisztő hatással van az egészségedre

Egy ápolónő videója vírusként terjedt el a TikTok-on, miután megosztotta azokat a tüneteket, amiket az otthoni penész okozhat.

A nedvesség és a penész elsősorban a légutakat és a tüdőt érinti / Fotó: Pixabay

A Surrey Live írta meg, hogy a Hopewell Family Care egyik ápolója a TikTokon osztotta meg a penésznek való kitettség jeleit, amelyek komoly egészségügyi problémákhoz vezethetnek. A penész észrevétlenül okozhat pusztítást az otthonunkban, ezért bölcs dolog időnként átvizsgálni a lakótér rejtett zugait is: nézz az ágyak, kanapék, könyvespolcok és egyéb tárgyak mögé, mert ha gyakran érzed magad rosszul, annak lehet, hogy a penész az oka.

A nedvesség és a penész elsősorban a légutakat és a tüdőt érinti, de a szemre és a bőrre is hatással lehet. A penész a legsúlyosabb esetekben pedig halált okozhatnak, de okozhat mentális betegséget is. A Hopewell Family Care ápolója elárulta, hogy a fő tünetek a fáradtság, fejfájás, gyakori megfázás és gyakori fülgyulladás. A penészspórák belélegzése vagy érintése allergiás reakciót, például tüsszögést, orrfolyást, szemvörösséget, bőrkiütést vagy asztmás rohamot is kiválthat.



De hogyan lehet egy otthon annyira penészes, hogy fizikai tüneteket okozhat?

A penész és a nedvesség a túlzott nedvességből ered, amely származhat szivárgásból vagy a levegő páratartalmából.

A lehetséges okok közé tartoznak:

- szivárgó csövek

- felszálló nedvesség a pincéből vagy a földszintről

- a tető sérülése vagy hibás ablakkeretek miatt beszivárgó eső

- páralecsapódás.

Fontos, hogy kesztyűt és arcvédő maszkot viseljünk, ha penész eltávolításával foglalkozunk!