Vigyázz! Lehet, hogy jól esik a forró zuhany télen, de nem jó ötlet

Szakértők szerint érdemes gyakran kezet mosni, mivel a kórokozók gyorsabban terjednek a bent töltött idő, valamint a megfázás és influenza miatt. Dr. Sophie Momen, a Cadogan Clinic bőrgyógyásza arra is figyelmeztet, hogy a forró zuhany valójában nem lehet forró. Bár nyugtató hatású lehet, de megfosztja a bőrt a természetes olajoktól és a bőr felső rétegét sérti, ami kiszáradáshoz, hámláshoz vezet. A zuhanyzási idő hosszúsága is fontos, hiszen a hosszú zuhanyzás súlyosbítja a bőr szárazságát. A zuhanyzás után egyből fontos a hidratálás, mely megakadályozza a bőr kiszáradását. Gyengéden még a hámlasztás is javasolt, az elhalt hámsejtektől való megszabadulás miatt, ami segít megőrizni a bőr egészséges textúráját.

Forrás: The Sun