Online osztotta meg bánatát egy férfi, akinek a gyermekei úgy vélik, az online megismert nő csak átveri őt. Történt ugyanis, hogy a névtelenségét megtartó apa a pandémia előtt ismerte meg a 38 éves afrikai hölgyet, aki akkor épp diplomázni készült. Minden rendben ment, majd hirtelen közölte vele, maláriás lett és pénzre van szüksége a kórházi kezeléseire, amiben az apa boldogan segített neki. Ezt követően megegyeztek, ha megvan a diplomája, akkor meglátogatja a férfit és a családját abból a pénzből, amit az egyetem ad majd neki, ha végzett.

Randiappon talált rá az afrikai nőre Fotó: pexels

Ez furának tűnt ezért megkérdeztem a lányom, hogy tényleg van-e ilyen, hogy ha sikeres diplomát teszel, azért kapsz pénzt, erre nagyon mérges lett rám. Közölte velem, hogy egy öreg bolond vagyok mert az egyetemek nem fizetnek a sikeres vizsgákért. 65 éves vagyok és tudom, hogy szokatlan, hogy egy 38 éves nő engem választana, de én hittem neki. Végül mivel sem a lányom sem a fiam nem fogadta őt el, szakítottunk. Most azonban újra megkeresett, hogy folytassuk ott a kapcsolatunkat, ahol abbahagytak

- mesélte a férfi.

Történetét olvasva azonban közölték vele, ez nem túl tanácsos. Kijelentették számára, hogy a tanulmányok során vannak juttatások de azért nincs pénz, ha valaki véghez visz egy tanfolyamot, oktatást. Arról nem is beszélve, hogy különböző életszakaszban vannak jelenleg és nem tudja, mit is akar tőle a nő valójában, írja a The Sun.