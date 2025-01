"Szupergazdagoknál vagyok bébiszitter - magánrepülővel járok, de ennek kemény ára van"

Egy nő elmesélte, milyen milliárdosok családjánál bébiszitterként dolgozni. Mint mondja, trópusi helyekre repül magángéppel és luxus ajándékokat is kap. Azonban a fényűző életnek is vannak hátulütői.

A 38 éves lancashire-i Kathryn Lord először azért lett bébiszitter, hogy a tanulmányaira pénzt tudjon gyűjteni, a Durham Egyetemen tanult. Miután online jelentkezett védőnői ügynökségeknél, megszerezte első munkáját – egy milliárdosnál, aki a családját és barátait, valamint két bébiszittert is elvitt nyaralni. Innentől Kathryn elkapta a gépszíj, és hamarosan egy olaszországi szőlőültetvényen találta magát - és folyamatosan jöttek a munkák a gazdagokkal és a híresekkel.

Jelenleg 18 éve van a szakmában, és 2022-ben az Év dadája díjra jelölték, és rendkívül kiváltságos családokkal járta be a világot, gondoskodva a rendkívül gazdag emberek következő generációjáról, és élvezve a legjobbak előnyeit – de figyelmeztetett, hogy a pazar juttatásoknak ára van: a kiváltságos szülők és az elkényeztetett gyerekek szeszélyeit is el kell viselniük.

A világ legkiváltságosabb gyermekeinek gondozása jövedelmező munka, mondja Kathryn, és elismeri, hogy „jól megfizették” a szolgálatait – bár nem volt hajlandó elárulni a pontos fizetését. A bőséges havidíjon felül különböző előnyöket is élvez - luxusnyaralásokra viszik, első osztályon, vagy éppen magángéppel repül, bónuszokat és ajándékokat kap a milliárdosoktól.

„A 33. születésnapomra a főnököm megengedte, hogy kölcsönkérjem a New York-i penthouse-jukat, és az első sorba szóló jegyeket adtak Chicagóba a meccsekre" – mondta Kathryn.

Kathryn több olyan helyre is eljutott a munkáltatói miatt, ami rajta volt a bakancslistáján, de tudta volna önerőből megvalósítani az álmát. Persze ezek sincsenek ingyen: hajnal 4-kor kelt, hogy hegyet másszon, de délben már munkába is kellett állnia. Mint mondja, a milliárdosoknál végzett munka nem feltétlen a legjobb munka is - írta a Bors.

„Néhány család azt gondolja, hogy ha mindent kifizetnek neked, akkor birtokolnak téged. A földhözragadtabb családok, azok a családok, amelyek nem fizetik a legmagasabb díjat, valójában kedvesebbek."