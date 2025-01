Óbudai bérlakás-botrány: Krisztián az önkormányzatot hibáztatja, hogy elvesztette otthonát és tönkrement az egészsége

Bement az önkormányzatba az élettársam a szükséges papírokkal és közölték vele, hogy az ügy úgy megy tovább, ha befizetünk 150 ezer forint közjegyzői díjat, mivel igazolnunk kell, hogy élettársak vagyunk. A párom ekkor közölte, hogy most erre nincsen pénzünk, de korábban nem is kellett fizetnünk, hiszen szociális alapon kaptuk meg közösen ezt a lakást. Erre faarccal közölték vele, hogy akkor a szerződést ugyan meghosszabbítják, de engem, mint bérlőtársat, akkor is letörölnek, azaz jogcím nélküli lakos leszek. Hetekkel később, más ügy intézése kapcsán tudtam meg véletlenül, hogy azonnal törölték is a lakcímemet. Még azt sem ajánlották fel, hogy részletet fizessünk vagy valami. Azóta hol itt, hol ott lakom ismerősöknél, szétesett az életem, a cukorbetegségem is rosszabbodott, teljesen kicsinál ez az idegállapot, lényegében hajléktalan lettem