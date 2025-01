Top 5: elhagyatott helyek, betörések, életveszélyes helyzetek

A Felfedező nevű urbexes újabb múltidéző túrára kalauzolta el követőit. Most Budapest első lakberendezési áruházát mutatta be fotóin. Az 1900-as évek elején épített áruház még a 60-as években is a fénykorát élte, népszerű helynek számított. Az épületet az 50-es években átalakították. Az áruház a második világháborúban több helyen is megsérült, de az 1956-os forradalomban már súlyos károkat szenvedett az egész tömb. Végül a háromszintes Otthon Áruház 1961-ben nyílt meg. Napjainkban már teljesen üresen áll, de az üvegkupolája még mindig lélegzetelállító.

Így néz ki most Budapest első népszerű lakberendezési áruháza Fotó: A Felfedező

Újabb rejtélyes épületre bukkant „A Felfedező” nevű híres urbexes. A hátborzongató magyar hotel egykor felkapott lehetett, de mára már befeketedtek a falai a koromtól. Sokak szerint sötét titkokat őriz. Rémtörténetek születtek az épülettel kapcsolatban, miszerint el van átkozva és „Valaki felakaszthatta magát a padláson, és a szelleme még mindig ott kísért.” A panzió bezárása óta kétszer is kiégett. A falak és a bútorok kormosak, az ebédlő asztalán még ott maradtak a tányérok is. A padlás egyenesen hátborzongató: egy faasztalra egy rozoga széket helyeztek, lehet, hogy valaki erre mászott fel, hogy felakassza magát.

A rémisztő hotel kétszer is kiégett Fotó: A Felfedező

A Metropol korábban többször beszámolt azokról a szokatlan esetekről, melyek során különös alakok próbálták feltérképezni a Budapest XVII. kerületében található Rákosmente ingatlanjait és azok környékét. Most újabb esetek jutottak lapunk tudomására, melyek közül egyik húzósabb kimenetelű lehet, mint a másik.

Rengeteg a furcsa alak Rákosmentén Fotó: Pexels

Megkezdték annak a társasháznak az építését, amelyhez a telket Kispest baloldali vezetése két éve adta el. Az építkezés területe egyébként egybe van nyitva a szomszédos ház kertjével, amely nem másé, mint a kispesti polgármester közeli barátaié. Mindeközben arról is hallani, hogy a kispesti társasház építtetőjével szemben, más kerületben már pertársaság alakult az ott épített társasházak silány minősége miatt. Erről beszélt Dódity Gabriella a kispesti Fidesz–KDNP frakcióvezetője a Metropolnak.

Elkezdődött a társasház építése Fotó: Kovács Dávid

Ijedten rántották félre a minap a kormányt a 2-es főúton autózók. Az úttest közepén, méghozzá a belső sávban, ugyanis egy hatalmas kamionkerék hevert. Információink szerint az életveszélyes kerék a késő délutáni órákban került a főútra, Rétság közelében, akkor, amikor már szinte koromsötét volt. A kereket így sokan csak akkor vették észre, amikor már kis híján ráhajtottak.