Csengetőrémek és fekete kapucnis bűnözők jelentek meg ebben a kerületben

A Metropol korábban többször beszámolt azokról a szokatlan esetekről, melyek során különös alakok próbálták feltérképezni a Budapest XVII. kerületében található Rákosmente ingatlanjait és azok környékét. Most újabb esetek jutottak lapunk tudomására, melyek közül egyik húzósabb kimenetelű lehet, mint a másik.

Rákosmente lakói egyre több gyanús, kapucnis alakba botlanak bele (Képünk illusztráció) Fotó: Rhajul Shamra / Pexels

Az utóbbi napokban több olyan bejegyzésbe is belebotlottunk, mely arról szólt, hogy a XVII. kerületben élő szomszédok egymást figyelmeztetik a különös esetek miatt. Január 19-én, vasárnap például egy hatalmas vászonszatyorral sétáló alak csengetett be több emberhez a Szabadság sugárúton és környékén. Néhány szomszédnak sikerült időben kiérnie, így be tudott számolni arról, hogy mit akart a középkorú férfi.

Akadt köztük olyan, akinél kiadó szobát keresett, majd amikor az nem volt, akkor hirtelen zsemlét próbált meg eladni, majd tanárnak jelentkezett. Úgy tudjuk, hogy az ott élők biztonsága érdekében a rendőrségnek is bejelentették az esetet, mivel az utóbbi időben sok csengetőrém fordult meg arrafelé. Az ilyen alakok módszere jellemzően az, hogy kifigyelik, kik, mikor vannak otthon, becsengetnek, majd mindenféle mondvacsinált magyarázattal állnak elő.

Nála valamivel furcsább volt az az illető, akit szintén január 19-én, vasárnap láttak Rákosmentén, a korábban említett helyszíntől néhány utcányira, a Perec utca környékén.

Egy sötétszürke kapucnis ember sétálgatott az utcában és nézelődött befele az ingatlanokba, miközben telefonon beszélt valakivel

- kezdte figyelemfelhívó posztját az a helyi lakos, akinek a kapucnis alak„gyanús viselkedése” tűnt fel, ezért egy ideig követte is őt, majd megkérdezte, hogy tud-e neki segíteni valamiben.

Azt mondta, hogy a Debercsény utcában lakik és most nézelődik, levegőzik, így elköszöntünk

- folytatta az aggódó szomszéd, aki közvetlenül azután, hogy odébbállt, belebotlott egy másik, sötét ruhában járkáló fiatal férfibe, aki szintén telefonnal a fülén nézelődött befele az ingatlanokba.

Megálltam, megkérdeztem, hogy tudok-e segíteni valamiben, mire azt mondta, hogy gyönyörködik az ingatlanokban

- tette hozzá az aggódó szomszéd, aki még vissza is kérdezett: „Sötétben?”