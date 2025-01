Húsz éve zárt be, így néz ki most Budapest első lakberendezési áruháza – Galéria!

A Felfedező nevű híres urbexes múltidéző fotókat mutatott be Budapest első lakberendezési áruházáról.

22 éve zárt be az áruház

Az 1900-as évek elején épített áruház még a 60-as években is a fénykorát élte, népszerű helynek számított. Az épületet az 50-es években átalakították.

Az áruház a második világháborúban több helyen is megsérült, de az 1956-os forradalomban már súlyos károkat szenvedett az egész tömb – írja az Építészfórum. A Rákóczi út 70. és 72. számú épületeket is lebontották, majd 2001-ben üveghomlokzatú irodaház épült ide. A megmaradt üzlethelyiségeket Csapó József tervei alapján alakították át, de a háromszintes Otthon Áruház csak négy évvel később, 1961-ben nyílt meg. Itt is, akárcsak a Rákóczi úton – és városszerte több helyen – a földszinti portálokat beljebb tolták, az utcai részen árkádsorként megnyitották, ezzel próbálták az egyre szűkülő járdaszélességet valamelyest pótolni, a jövendőbeli vásárlóknak, nézelődőknek némi védelmet nyújtani. Ugyanakkor a két ház közös bejáratot kapott.

Napjainkban már teljesen üresen áll, de az üvegkupolája még mindig lélegzetelállító. Az áruházban elsőként divatcikkeket, az aktuális divatnak megfelelő kabátokat, pulóvereket, kalapokat és kesztyűket is lehetett vásárolni, később pedig a lakberendezési holmik kedvelt beszerzőhelye lett, puffok, szekrénysorok és egyéb bútorok széles választékát kínálta.

Így néz ki ma az Otthon Áruház, Budapest első lakberendezési áruháza. A gyönyörű kupola alatt 22 éve sétálgattak utoljára vásárlók

