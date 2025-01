Így kötődik egymáshoz Alexander Soros és az amerikai nagykövet

Ahogy az apja, úgy ő is az illegális bevándorlás támogatója. Rendszeresen tesz közzé olyan videót, amelyben arra buzdítja a migránsokat, hogy induljanak meg Európa felé. A Soros család olyan ügyészek megválasztását is finanszírozta, akik visszaeső bűnözőket helyeztek szabadlábra vagy kiálltak a kábítószer-fogyasztók mellett – írja a hirado.hu.

Alex Soros nyíltan és sokak szerint provokatívan vállalja kapcsolatát a divattervező és politikai aktivista Maxwell Osborne-nal. Gyakran ölelkeznek, szorítják egymás kezét. 2018 szilveszterén egy közös ágyfotóval is jelentkeztek egy dominikai szállodai szobából. Az Origo szerint Alexander Soros elkötelezetten háborúpárti, és azt is sürgette, hogy a Nyugat katonákat is küldjön Ukrajnába. Ráadásul mindent megtesz, hogy a magyar embereket rábírja a fegyverszállításokat és a katonák küldését ösztönző hazai szereplők támogatására. A portál szerint hozzá köthető több szélsőbaloldali aktivista – például Gulyás Márton – szerepének növelése is a baloldali médiában.

A magyar baloldal és Soros

A dollárbaloldal támogatásokért cserébe mindenben kiszolgálja Soros Györgyöt és fiát – mondta az Alapjogokért Központ vezető elemzője az M1-en. Pindroch Tamás arról beszélt: a hazai baloldal olyannyira alárendelt a Soros-birodalomnak, hogy még a háború kérdésében is a spekuláns elképzeléseit visszhangozzák.

A magyar ellenzék az a Soros-ellenzék, tehát Soros pártjairól beszélünk valójában, Soros támogatásából tudtak kampányolni, meg kampányoltak is. És azt a politikai narratívát osztják minden kérdésben, például a háború kérdésében is. Ez nagyon fontos, hogy Alex Soros és Soros György is az ukrajnai háború nagy támogatói, az elmúlt hetek nyilatkozatai alapján ők nem gondolkodnak békében, hanem az eszkalációban gondolkodnak

– mutatott rá Pindroch Tamás. Az elemző szerint a tavalyi választások előtt maga Alexander Soros adhatott engedélyt arra, hogy a Soros-birodalom NGO-i dollármilliókkal támogathassák a hazai baloldal kampányát.