Kiadták a figyelmeztetést: Ködbe borul az egész ország

Csütörtökön erősen felhős, párás, néhol tartósan ködös idő lesz. Reggel főleg a középső tájakon, később elszórtan bárhol előfordulhat kisebb hószállingózás, szitálás. Reggel -3, délután +1 fok körüli értékeket mérhetünk.

Továbbra is ködbe burkolózik az ország /Fotó: Fehér Gábor

Pénteken borult, párás, ködös idő várható, helyenként zúzmarás területekkel. Néhol kisebb eséllyel derült, napos időszakok is előfordulhatnak. A hőmérséklet általában fagypont körül alakul, de a napos helyeken kissé melegebb is lehet.

Szombaton borult, párás és helyenként ködös idő valószínű, akár zúzmarával. Elszórtan szitálás vagy ónos szitálás is előfordulhat. A légmozgás gyenge marad, a délutáni hőmérséklet pedig 0 és +2 fok között alakul.

Vasárnap erősen felhős, párás és néhol ködös időre számíthatunk, zúzmarás részekkel. Szórványosan szitálás vagy ónos szitálás is kialakulhat. A levegőmozgás továbbra is gyenge lesz. Fagypont körül alakul a maximum - számolt be róla a Köpönyeg.hu.