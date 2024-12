Elképedve nézték a VII. kerületi járókelők december 7-én éjjel, milyen ámokfutást végzett egy férfi az Erzsébet körúton. A vandál semmit nem kímélt, ami az útjába került. A férfi egy bejárat üvegének, majd a kávézó oldalának is nekiesett, és több ponton betörte őket. Később arrébb állt, és folytatta az őrjöngést, még egy bankfiók üvegén is kitöltötte tomboló haragját! Lapunk felkereste a Budapesti Rendőr-főkapitányságot, akik elmondták, hogy a férfi egy fakaróval tombolta végig a körutat. A Metropol úgy tudja, a vandál a járókelők előtt kezdte el szétverni a kirakatokat. A döbbent emberek azonnal hívták a rendőröket, akik a helyszín közelében le is csaptak a férfira.

Ámokfutást rendezett egy magyar férfi, a rendőrség közbelépett / Képünk illusztráció: Shutterstock

Mindent hátra hagytak

Az egész ország találgatni kezdte, mégis mi történt egy rejtélyes falusi ház lakóival. Az otthonról a Ripost cikke nyomán és a Metropol videója után kezdtek találgatásba az emberek, hogy mégis hová tűnhettek a lakók. Hajmeresztő teóriák születtek, többek között: a lakók megnyerték az ötös lottót, elvitték őket az ufók, de az is lehet, hogy elrabolták őket – írták olvasóink.

Lázban égtek a magyarok a falusi ház rejtélye miatt. Hová tűntek? / Fotó: Beküldött/A Felfedező – urbexes

Dunába vetette magát?

Sokként ért egy várandós anyukát, amit december 2-án, hétfő délután látott. Brigitta szemtanúja volt, hogy egy férfi a Rákóczi hídról a Dunába ugrott. Később a hídon sétálók találtak egy személyit és egy elhagyott órát, aminek a fotója eljutott a tárgyak tulajdonosának rokonaihoz is. Ők reménykedtek benne, hogy nem az ő szerettük ugrott a Dunába. A férfi szerettei a legrosszabb hírt kaphatták, ugyanis a legtöbbjük Facebook-profilja feketébe borult...

A Duna nyelte el a férfit / Fotó: Bors

Nem igaz a vádaskodás

Rácz András történész hiába próbálta besározni Orbán Balázst, a baloldal újra belebukott a próbálkozásba! A miniszterelnök politikai vezetőjéről azt állította, hogy az Egyetem téren lévő, az ELTE jogi kara előtt tilosban várakozó kisbuszt az éppen doktori fokozatát védő Orbán Balázshoz tartozik. A vitát végül Szentgyörgyvölgyi Péter, V. kerületi polgármester zárta le a sározó poszthoz hozzászólva: a kisbusz az Egyetem téri beruházás miatt parkolt az ELTE-nél, és nem Orbán, hanem egyik vízgépészetért felelős alvállalkozó használja.