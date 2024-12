Óriási blama: Kiderült, kié volt a tilosban várakozó kisbusz - Orbán Balázs nyakába akarták varrni

Kérlek, nézd el nekem, de a rövidesen megvalósuló Egyetem téri beruházásunk miatt hozzá kell, hogy szóljak a posztodhoz. A beruházás felelőseként örömmel láttam viszont a sajtóban azt a sötétkék kisbuszt, amit a kivitelezőnk egyik, vízgépészetért felelős alvállalkozója használ –amúgy van neki egy világoskék is–, hogy az építőanyagokat és a szerszámokat a munkaterületre eljuttassa. Ez megerősítette bennem, hogy ő is – mint mindenki más, aki a megvalósításban részt vesz – végzi a munkáját és rövidesen átadásra kerülhet a 21 új fával megújított tér, az V. kerületiek legújabb büszkesége. Ami a sorban már ki tudja, hányadik, olyan sok van. Terek, parkok, utcák és sok-sok új ültetésű fa, amelyek száma ezzel a beruházással lassan már a 700-at is eléri. Azt természetesen nagyon sajnálom, hogy alvállalkozónk munkavégzése ilyen, a személyedet is érintő félreértésekhez vezetett