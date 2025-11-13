RETRO RÁDIÓ

Ez a 3 csillagjegy olyan szerelmet fog érezni, amilyenben egy ideje nem volt része

Amikor a Hold együtt áll a Vénusszal, akkor ez a 3 csillagjegy megtéveszthetetlenül érzi majd a szerelem erejét.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 10:30
csillagjegy szerelem Vénusz hold

November 13-tól kezdődően három csillagjegy mély szerelmet fog érezni, amelyet egy jó ideje már nem tapasztalt. Amikor a Hold együtt áll a Vénusszal, akkor a szerelem, a szépség, és a melegség fogja megadni a nap hangulatát.

Amikor a Hold együtt áll a Vénusszal, akkor ez a 3 csillagjegy megtéveszthetetlenül érzi majd a szerelem erejét. Fotó: Freepik

Ez az energia megpuhítja a szívet, és visszaállítja az egyensúlyt az érzelmeidben. Emlékeztet arra, hogy mi esik jól és mi számít igazán. A Hold és a Vénusz együtt állása bebizonyítja, hogy képes vagy szeretni és szeretve lenni.

Csütörtökön három csillagjegy érezni fogja, ahogy az öröm  csodás módokon áramlik vissza az életébe. Ez az együttállás megnyitja felénk a kedvességet, a gyógyulást és a vonzalmat. Ezek azok a dolgok, amelyek mindannyiunkra ráférnek.

Három csillagjegynek most emlékeztetőt küldenek a csillagok: a szerelem sosem volt igazán reménytelen. Inkább csak arra várt, hogy újra észrevegyék - írja a Your Tango.

Ez a három csillagjegy mostantól a szerelem erejét érzi életében

  1. Kos

A Hold együttállása a Vénusszal meglágyítja az éleket és könnyedséggel fogja elárasztani a napjaidat. Úgy érzed, hogy könnyebben nevetsz a dolgokon és a vonzerőd akadály nélkül áramlik. Az Univerzum figyelmeztet, hogy az öröm nem olyasvalami, amiért küzdeni kell. Inkább olyasmi, amit be kell fogadni.

Csütörtökön a kapcsolatok és barátságok szebb látképet nyújtanak majd az életedről. Nem fogod magad olyan lekötöttnek érezni, mint szoktad, és varázslatos módon a nyomás eltűnik. Érzelmi megújulás van a láthatáron, amely melegséget és megnyugvást ad majd neked.

Az élet akkor a legjobb, ha nyitva van a szíved. Hadd találja meg a szerelem az oda vezető utat!

 

2. Rák

Csütörtökön a Hold és a Vénusz együtt áll, amelynek következtében az érzelmi egyensúlyod azonnal helyreáll. Most rengeteg dolog történik az életedben, amelyből a legtöbb szeretetteljesnek és reménytelinek tűnik. 

Valószínűleg az életednek ezen a pontján már nem vagy egyedül. November 13-án érezni fogod, ahogy a harmónia visszatér a kapcsolataidba, és más nem is tehetne boldogabbá.

Az Univerzum úgy látszik arra figyelmeztet, hogy ironikus módon az tesz erőssé, ha meglágyítod a szívedet. A csütörtök segít emlékezni, hogy az öröm biztonságos és szeretetteljes helyeken nő, mint egy növény amelyet nagy gonddal ápoltak. Sokkal több törődés vesz körbe, mint gondolnád, és a mai energiák ezt teljesen világossá is teszik.

 

3. Oroszlán

A Hold-Vénusz együttállás csütörtökön lángra robbantja a belső tüzedet, és visszaállítja az életkedvedet is. Nem mintha nagyon elengedted volna az életet, csak hajlamos vagy néha a lustább utat járni. De semmi baj, hiszen néha mindannyian így járunk el.

November 13-án vonzerőt, dicséretet, és azt az elismerést kapod, amely a saját hatalmas kisugárzásodra emlékeztet. Az örömöd és a szikrád teljes erőbedobással tér vissza hozzád. A kreatív energiák könnyen elérnek hozzád, és úgy látszik a szerelem mindenhová követ majd, ahova csak tud. Az Univerzum jutalmazza a bátorságod, miközben arra ösztönöz, hogy a szíved maradjon nyitott a kihívások ellenére is. A Hold és a Vénusz azt akarják, hogy újra ragyogj, és ebben te igazán jó tudsz lenni.

 

