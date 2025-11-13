"Több gyűlöletet kapok nőktől, mint férfiaktól" - Túlzott mellnövekedésben szenved az OnlyFans-modell

A ritka egészségi állapot miatt extrém módon megnövekedett mellekkel élő modell, Summer Roberts arról beszélt, milyen hosszú időn át hordozta a testére és az életére nehezedő következményeket. Már gyerekkorában sem volt A-kosaras, a növekedés pedig nem állt meg: ma 30N méretet visel, és a mellkasán nagyjából 25 kilogrammnyi súlyt cipel - írja az Unilad.

Az OnlyFans modell mellei egy ritka rendellenesség miatt nőttek gigantikusra Fotó: freepik.com / Illusztráció

A fizikai fájdalom mellett folyamatos megaláztatás érte, sokszor a munkahelyén is. A mindennapokhoz speciális melltartókra van szüksége, amelyek ára rendkívül magas. A lelki terhelés éveken át tartott, és komoly nyomot hagyott benne.

Utáltam magamat. Tényleg utáltam a melleimet

– mondta. Gyakran pánikroham tört rá az öltözőkben, és többnyire ugyanazokat a ruhadarabokat hordta, mert alig talált olyat, ami elbírta a mellméretét, miközben a testének többi része kifejezetten vékony.

A mindennapi tevékenységek is nehézkessé váltak.

Ha takarítok, főzök vagy csak sétálok, muszáj melltartót hordanom, különben fáj a hátam

– mondta. Amikor mellkisebbítést kért, több orvos is elutasította, míg végül macromastiát állapítottak meg nála, egy olyan rendellenességet, amely túlzott mellnövekedést okoz.

A külvilág reakciói súlyosbították a helyzetét.

A férfiak bámulnak, de gyorsan elkapják a tekintetüket. A nők viszont úgy néznek rám, mintha valami rosszat tettem volna. Több gyűlöletet kapok nőktől, mint férfiaktól

– mondta. A párkapcsolataiban is okozott problémát a mellmérete. „A volt barátom anyja utálta, hogy nagy melleim vannak. Mindig azt mondogatta, szabaduljak meg tőlük.”

A vendéglátásban végzett munkája során szintén rendszeresen érték vádak és indokolatlan féltékenység. „A barátnők beszóltak, mert kedves voltam a pasijukkal. Azt gondoltam: nem kell a pasid, csak végzem a munkám.”

Summer végül felmondott, miután OnlyFans-oldalt indított és modellé vált, amely akkora sikert hozott, hogy főállásban foglalkozhat vele.

Imádom, hogy megvehetek a barátaimnak bármit, és elvihetem őket vacsorázni

– mondta. Hozzátette, a munkáját nem a pénzért szereti, hanem azért, mert szabadságot ad neki. „Nem kell többé kimennem dolgozni, ahol zaklatnak. Ez egy valóra vált álom.”