RETRO RÁDIÓ

"Olcsó változat egy törökországi nyaralás után" - előkerült Szoboszlai újabb hasonmása

A TikTok ismét gondoskodott egy újabb internetes szenzációról. Egy londoni modellről van szó, akit a rajongók szerint szinte lehetetlen megkülönböztetni Szoboszlai Dominiktól. A magyar válogatott csapatkapitányának hasonmása villámgyorsan meghódította a közösségi médiát, és pillanatok alatt internetes szenzációvá vált.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.13. 09:00
Szoboszlai Dominik Liverpool hasonmás

A legenda szerint minden embernek létezik hét hasonmása a világban és úgy tűnik, Szoboszlai Dominik máris rábukkant a sajátjára a TikTok-on. A platform felhasználói szerint ugyanis  Samraj Toor, londoni modell megszólalásig hasonlít a magyar válogatott csapatkapitányára.

Szoboszlai hasonmását több millióan nézik az interneten
Szoboszlai hasonmását több millióan nézik az interneten Fotó: Getty Images

Miközben a 25. születésnapját október végén ünneplő Szoboszlai az idény során a Liverpoolban nyújtott teljesítményével a Real Madrid érdeklődését is felkeltette, Toor egészen más terepen, a közösségi médiában hódította meg a rajongókat. Az Instagramon közel háromezer, a TikTokon pedig valamivel kevesebb mint kétezer követővel rendelkező modell egy szeptemberi videójában egy hasonmás-tesztet próbált ki – és a program nem is hagyott kétséget: Szoboszlait dobta ki eredményként.

A már eleve Liverpool-mezt viselő Samraj a találatot egyetlen mondattal nyugtázta: „Úristen, de tudtam!” A néhány másodperces videót azóta több mint 2,3 millióan látták, és közel 90 ezer lájkot kapott. 

A kommentelők pedig nem fukarkodtak a poénokkal: volt, aki szerint Toor úgy néz ki, mint "Szoboszlai egy hét törökországi nyaralás után", mások pedig a játékos „olcsóbb változatának” nevezték.

@samrajtoor My Lookalike Who do you think I look like? 🤔 #lookalike #szoboszlai #punjabi #twin #Verwandlung ♬ original sound - samrajtoor

Szoboszlainak akadt másik hasonmása is 

Brandan Stevens korábban annyira hasonlított a magyar válogatott csapatkapitányára, hogy sokak szerint lehetett volna a Liverpool-sztárjának a dublőre. A Szoboszlaira hajazó modell és táplálkozási tanácsadó rengetegszer megkapta a Instagram-posztjai alatt, hogy "Szoboszlai testvére vagy?". 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu