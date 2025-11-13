"Olcsó változat egy törökországi nyaralás után" - előkerült Szoboszlai újabb hasonmása

A legenda szerint minden embernek létezik hét hasonmása a világban és úgy tűnik, Szoboszlai Dominik máris rábukkant a sajátjára a TikTok-on. A platform felhasználói szerint ugyanis Samraj Toor, londoni modell megszólalásig hasonlít a magyar válogatott csapatkapitányára.

Szoboszlai hasonmását több millióan nézik az interneten Fotó: Getty Images

Miközben a 25. születésnapját október végén ünneplő Szoboszlai az idény során a Liverpoolban nyújtott teljesítményével a Real Madrid érdeklődését is felkeltette, Toor egészen más terepen, a közösségi médiában hódította meg a rajongókat. Az Instagramon közel háromezer, a TikTokon pedig valamivel kevesebb mint kétezer követővel rendelkező modell egy szeptemberi videójában egy hasonmás-tesztet próbált ki – és a program nem is hagyott kétséget: Szoboszlait dobta ki eredményként.

A már eleve Liverpool-mezt viselő Samraj a találatot egyetlen mondattal nyugtázta: „Úristen, de tudtam!” A néhány másodperces videót azóta több mint 2,3 millióan látták, és közel 90 ezer lájkot kapott.

A kommentelők pedig nem fukarkodtak a poénokkal: volt, aki szerint Toor úgy néz ki, mint "Szoboszlai egy hét törökországi nyaralás után", mások pedig a játékos „olcsóbb változatának” nevezték.

Szoboszlainak akadt másik hasonmása is

Brandan Stevens korábban annyira hasonlított a magyar válogatott csapatkapitányára, hogy sokak szerint lehetett volna a Liverpool-sztárjának a dublőre. A Szoboszlaira hajazó modell és táplálkozási tanácsadó rengetegszer megkapta a Instagram-posztjai alatt, hogy "Szoboszlai testvére vagy?".