Elszabadult a pokol Budapest belvárosában, a járókelők kétségbeesetten hívták a rendőröket

Valóságos ámokfutást rendezett egy megvadult férfi szombaton hajnalban a körúton. Lapunk úgy tudja, hogy a környékbeliek a hajnali órákban arra lettek figyelmesek, hogy egy tomboló férfi valamilyen eszközzel magából kikelve csapkodja a Király utca kereszteződésénél lévő kávézó kirakatát a VII. kerületben.

A férfi a körúton tombolt: egy fakaróval több kirakatot is betört. A zsaruk végül a VII. kerületben csaptak le rá Fotó: police.hu / police.hu (illusztráció)

Körúton tombolt a karóval az ámokfutó

A férfi először a bejárat üvegének, majd a kávézó oldalának is nekiment, ezeket több ponton be is törte. Majd, bár arrébb állt, az őrjöngéssel nem hagyott fel, sőt: egy pár száz méterrel arrébb fekvő bankfiók üvegén is kitöltötte tomboló haragját. Lapunk az üggyel kapcsolatban felkereste a rendőrséget, akik elmondták, hogy a férfi egy fakaróval tombolta végig a körutat:

A rendelkezésre álló adatok alapján december 7-én éjjel 3 óra körül a VII. kerületben, az Erzsébet körúton egy magyar állampolgárságú férfi egy kávézó és egy bankfiók ablaküvegét egy fakaróval betörte

- közölte a Metropollal a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Úgy tudjuk, hogy a férfi nem moderálta magát, a járókelők előtt kezdte el szétverni a kirakatokat. A döbbent emberek ezért azonnal hívták a rendőröket, akik a helyszín közelében le is csaptak a vandálra:

A járókelők értesítették a rendőrséget, a férfit a VII. kerületi rendőrök a helyszínen elfogták, előállították és felfegyverkezve elkövetett garázdaság bűntett miatt gyanúsítottként hallgatták ki -

fűzte hozzá a BRFK.

Információink szerint az eset során senki nem sérült meg, ami kész szerencse, ugyanis úgy tudjuk, hogy az ámokfutó nem igazán fogta vissza magát az eset során:

Az az üveg nagyon csúnyán betört, szinte az egész, körútra néző üvegtábla be volt zúzva. Nagy szerencse, hogy nem sérült meg senki, mert tele volt a járda üveggel és törmelékkel

- mondta egy környékbeli nő, Mariann.