Elmondta az ügyvéd: ezért élhet szabadon Till Tamás gyilkosa

Egy egész ország kiáltott fel tegnap, december 10-én felháborodottan, miután kiderült: ugyan 24 év után végre kiderült, ki gyilkolta meg Till Tamást, a tettes szabadlábon távozhatott a rendőrségről. Mint arról lapunk is beszámolt, a most 40 éves vállalkozó, F. János már korábban is a rendőrség látókörébe került, ő volt ugyanis az az egykori kamasz, aki korábbi főnöke, az azóta elhunyt W. József ellen vallott. A zsaruk kitartó faggatása azonban megtörte a férfit és bevallotta: valójában ő gyilkolta meg a kisfiút azon a borzalmas napon.

Till Tamás gyilkosát szabadon engedték, hiába vallott be mindent a most 40 éves férfi. Az ügyvéd elmondta, miért történhetett ez / Fotó: Kovács Dávid

Ezért engedték el Till Tamás gyilkosát

Kiderült, hogy az akkor 16 éves fiú segítségkérés ürügyén hívta magához a gyanútlan Tamást, akit aztán egy szerszámmal agyonvert, majd bebetonozta a testét. Bestiális tettéről hosszú évtizedeken át hallgatott, ez idő alatt pedig élte mindennapi életét. A Till szülők összetört lelke a gyilkos leleplezése után részben nyugalomra lelhetett volna, ám ez egy döbbenetes dolog miatt nem történt meg: mivel F. János tette elkövetésekor fiatalkorú volt, a gyilkosság elévült, így hiába vallott be mindent, a kihallgatás után szabadon távozhatott.

Az emberek a történtek után valósággal felhördültek, a legtöbben el sem hitték, hogyan történhetett meg ilyen gyalázat. A Metropolnak azonban az ügyvéd elmondta: bármilyen hihetetlen, F. János szabadlábon hagyása bizony megfelel a jog minden követelményének. Lapunknak elmagyarázta, hogy a fiatalkorú bűnelkövetőkre más szabályok vonatkoznak:

Az elkövetéskor fiatalkorú volt az illető, rájuk pedig más szabályok vonatkoznak

– magyarázta lapunknak dr. Fridman Róbert ügyvéd.

Az ő esetükben elévülhet az emberölési ügy. Azt mondja a jogszabály, hogy az elévülési idő a büntetési tétel maximális mértéke. Ebben az esetben, ha a gyilkosság 2000-ben történt, ez 2015-öt jelent, ugyanis fiatalkorú esetében 15 év a maximális büntetés a Büntető törvénykönyv rendelkezése szerint

– sorolta. Azt is hozzáfűzte: az elévülés minimális ideje három év volt, ezt szigorították ötre.

Az ügy jogilag elévült, ami büntethetőséget kizáró ok

– magyarázta F. János szabadlábon hagyásának okait a szakember.

Az elévülés szabályait 2013-ban szigorították meg: ekkor a minimális három év helyett öt év lett az elévülési idő. Emellett a megújult Büntető törvénykönyv szerint nem évülhet el az a bűncselekmény, amit élethosszig tartó szabadságvesztéssel büntethetnének, ahogyan azok az ötévi szabadságvesztésnél súlyosabban büntetendő tettek sem, melyeket a nemi élet szabadsága és a nemi erkölcs ellen követnek el tizennyolc év alatti személy sérelmére. Az el nem évülő cselekedetek között még három esetet találunk, ezek a háborús, az emberiesség elleni és a kommunista bűncselekmények.